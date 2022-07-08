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Отрар в эстафете достижений
Игорь Прохоров

К Дню столицы в Национальном центре рукописей и редких книг открылась передвижная выставка «Великий шелковый путь и средневековая цивилизация Отрарского оазиса».

Организаторы экспозиции показали достижения богатой материальной и духовной культуры средневекового Отрарского оазиса, объединявшего более 150 городов.

О высоком развитии городской цивилизации эпохи Великого шелкового пути и Казахского ханства свидетельствуют представленные на выставке находки: запись аята первой суры Корана «аль-Фатиха», золотые, сереб­ряные, медные монеты многих стран и народов, книги на разных языках, прекрасные изделия гончаров, ювелиров, кузнецов.

Близ Отрара на городище Куйрыктобе найден дворец, парадная зала которого была украшена рос­писями и декоративной композицией из резных деревянных досок. Часть их обгорела при пожаре и в обугленном виде найдена при раскопках. На досках изображены сюжеты из жизни градоначальников, а также боги. Сейчас эти находки переданы в Национальный музей, а на нынешней выставке представлены их копии.

– Мультикультурный, веротерпимый и технологически развитый для своего времени средневековый Отрар – прекрасный пример успешного взаимодействия народов Великой степи. На этой выставке он словно передает эстафету достижений нашей юной столице Нур-Султану, – говорит Жангельды Махашов, директор Отрарского государственного археологического музея-заповедника.

Экспозиция состоит из двух частей: первая посвящена процветающей городской культуре Отрара до XIII века, вторая – периоду возрождения Отрара после монгольского нашествия. Расцвет городской культуры в Средней Азии и на юге Казах­стана приходится на ІХ–ХІІ века. В этот период появились новые города. Они расширялись, обносились крепостными стенами. Вблизи городов появлялись мусульманские кладбища, мавзолеи, формировались крупные архитектурные ансамбли.

В результате многолетних археологических исследований были открыты богатые жилые кварталы. На ХІ–ХІII века приходится пик расцвета гончарного дела. Керамическая посуда богато украшалась, узоры были эпиграфическими, изоморфными и геометрическими. В ходе архео­логических раскопок были найдены поливные посуды с рукоятками в виде птиц и животных, на которых имелась арабская вязь.

Стекольные мастера выплавляли изящные миниатюрные сосуды для благовоний – то, что мы сейчас называем духами. Кузнецы отливали и ковали металлические светильники, изготавливались ювелирные украшения из драгоценных металлов. В средневековом Отраре работал монетный двор, были прекрасно развиты наука и образование. Действовал водопровод, оснащенный керамическими трубами. Их многочисленные образцы также представлены на нынешней выставке.

После смерти Чингисхана Отрар превращается в политический и экономический центр среднего течения реки Сырдарьи. В середине ХІІІ века Отрар – крупный торговый город на Великом шелковом пути. Он активно застраивался. В золотоордынский период здесь были возведены новые дворцы и мечети. Город вновь стал крупным стратегическим и экономическим центром, богатая городская культура продолжала действовать до XVIII века.

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