​Отрарские артефакты

Многое из того, что вошло в экспозицию, было найдено в ходе проведения многочисленных археологических экспедиций, работавших на городище последнюю четверть века. Часть артефактов хорошо сохранилась – им даже не потребовалась реставрация.

Отрарский государственный музей-заповедник представил материалы археологических исследований, предметы быта и этнографии, в полной мере раскрывающие историю древнего города. На протяжении месяца горожане и гос­ти Шымкента смогут познакомиться с предметами быта, изготовленными руками древних мастеров. На выставке представлены многочисленные керамические изделия – кувшины и светильники из отрарской глины, известной своими уникальными свойствами. Интерес посетителей вызовут амулет III–V вв., бронзовое зеркало XIII–XV вв., браслеты III–V вв.