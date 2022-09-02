Отравились парами аммиака в канализационном колодце двое братьев в Кокшетау

В городе Кокшетау двух братьев вызволили из канализационного колодца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

1 сентября спасателям поступило сообщение о двух мужчинах, потерявших сознание в канализационном колодце.

Спасатели сразу же выехали на место происшествия. К счастью, братьев удалось спасти.

Как выяснилось, горожанин 1982 года рождения залез в канализационный колодец, чтобы его почистить, однако потерял сознание. За ним полез его брат 1980 года рождения, который также потерял сознание.

В канализационном люке мужчины находились около 30 минут, пока их не извлекли сотрудники ДЧС. Мужчин в бессознательном состоянии передали карете скорой помощи.

По предварительной информации, они отравились парами аммиака.