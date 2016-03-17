Отражается в книге эпоха Валентина ФИРОНОВА

День открытых дверей – прекрасная возможность получить полную информацию о библиотеке. Преобладающим в этом неординарном мероприятии, посвященном 25-летию Независимости, был просветительский эффект. Как отметил ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев, идея «Мәңгілік Ел», озвученная Лидером нации, способствует повышению интереса к отечественной истории. В этом процессе важная роль принадлежит библиотекам. Человечество вглядывается в прошлое, чтобы найти в нем знаки будущего, а библиотеки пропагандируют книжные памятники, имеющие высокую историческую и научную значимость, содержащие бесценную информацию об историко-культурных традициях казахов и других народов мира.



Акцентируя внимание на цели проведения Дня открытых дверей, генеральный директор НАБ Умутхан Муналбаева отметила, что пропаганда культурного и духовного наследия Казахстана очень важна для формирования имиджа Астаны как центра книжной культуры Евразии. «Книга – плод человеческой мысли, наделенный дыханием времени и пространства», – привела У. Муналбаева слова Главы государства.



Процессы, происходящие в современном обществе, влияют как на систему ресурсов библиотеки, так и на расширение ее потенциала. Многочисленные гости НАБ получили уникальную возможность не только ознакомиться с редкими и ценными книгами из ее фондов, но и пообщаться с известными деятелями науки и культуры: академиком Мырзатаем Жолдасбековым, тюркологом Каржаубаем Сарткожаулы, доктором исторических наук Аширбеком Муминовым, доктором филологических наук Турсыном Журтбай. Почетными гостями библиотеки стали потомки первенца Абая – Акылбая – Ляйля Баймагамбетова и Тели Нурбаева.



Доктор исторических наук Аширбек Муминов рассказал о проблемах изучения редких книг и централизации восточных рукописей и документов. Его беспокоит, что в нашей стране исследовательская работа по изучению памятников на арабском языке и книг, относящихся к исламу, велась не на должном уровне. Этот пробел связан и с тем, что в Казахстане не готовили специалистов для этой сферы. Сейчас, к счастью, положение исправляется. За годы независимости открыто множество центров, где ведется обучение арабскому, персидскому и турецкому языкам. Однако, по мнению ученого, изучение языка и формирование разностороннего исследователя-филолога – разные вещи. Ученого волнует, что у нас мало специалистов по тюркско-чагатайской литературе. И отрадно, что теперь в Евразийском национальном университете открыта специальность, где обучают этим языкам.

Познавательный тренинг по фактоведению провел Каржаубай Сарткожаулы, поделившись с собравшимися секретами работы с первоисточниками.



Программа Дня открытых дверей была настолько насыщенной, что ее хватило бы и на неделю. Помимо выставки редких книг и рукописей с весьма красноречивым названием «Книга – история, книга – сокровище» прошло и плодотворное общение с учеными. Многих заинтересовала и выставка раритетных нот и пластинок, предоставилась возможность посмотреть документальный фильм режиссера Бахыта Каирбекова «Дешт-и-Кипчак: Тайные знаки». Не остались равнодушными гости и к библио-party «Песенное наследие Абая». Дети остались довольны литературным часом, где узнали о традициях празднования Наурыза. Участники мероприятия ознакомились с коллекцией редких и ценных книг Казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ) и презентацией редких книг и рукописей из фонда НАБ РК, Британской библиотеки, Научной библиотеки «Ғылым ордасы», Президентской библиотеки им. Б. Ельцина (Санкт-Петербург) и других.



День открытых дверей, приоткрывший завесу библиотечного «закулисья», стал убедительным доказательством того, что библиотека – действительно то место, где формируется потенциал нации и будущее наших детей.



Национальной академической библиотеке чуть больше 10 лет, но ей есть чем гордиться. За эти годы в ее фондах собрано около 13 000 редких книг и рукописей, изданных в VI–ХХ вв ( до 1940 года включительно). У каждого издания – своя история. Одни поступили из фондов книжных редкостей академических институтов, другие – от частных дарителей, третьи приобретены самой библиотекой.



Среди раритетов – книга притч Ахмета Байтурсынова «40 мысал» («40 примеров»), изданная в 1909 году, букварь с рисунками «Әліп-би», увидевший свет в 1926-м, роман Мухтара Ауэзова «Абай» (1942, 1945) с автографами автора. Интересна также рукопись сборника стихов на персидском языке. Среди редчайших экземпляров – копия рукописи Құран Кәрім (Тафсир-799-й илги. Курани Сурах), которая писалась на протяжении 7 поколений, с 799 года.



Что касается языкового разнообразия, то здесь можно перечислять и перечислять. Это книги и рукописные труды на арабском, узбекском, татарском, китайском, немецком, английском и ряде других языков. Нельзя было пройти мимо коллекции Коранов, книг-миниатюр, карт, краеведческой литературы регионов Казахстана, репринтных и факсимильных изданий. Притягательна по своей необычности и древнекитайская рукопись на бамбуковых дощечках. Мечта библиофилов – летопись из исторической коллекции John Rushworth «Historical Collection», датируемая 1686 годом. Гравюру к этой книге выполнил известный фламандский художник Энтони ван Дейк. Этот экземпляр из фонда редких книг и рукописей сохранился почти в идеальном состоянии и относится к числу исключительных. Впечатляет «Книга китайских замыслов, извлеченная из оригинальных трудов Персии, Индии, Китая и Японии. Собранная и нарисованная многоуважаемым художником мсье Дюком, посвященная его светлости» (1734).



– В мире существует всего три экземпляра этого творения, – отметила ученый секретарь НАБ Алия Кожабекова. – Одна находится в Лувре, другая – в частной коллекции, третья – в фонде нашей библиотеки, чем нельзя не гордиться.



Занятно созерцать и иллюстрированное трехтомное «Живописное путешествие по Азии», написанное в 1839–1840 годах французским публицистом, географом и путешественником Жан-Батистом Бенуа Эйриесом. Трепет вызывает и собрание всех сочинений Московской славяно-греко-латинской академии архимандрита Макария, появившееся в 1786 году. Бальзам на душу для любителей поэзии – сборник стихотворений Александра Блока «За гранью прошлых лет» с автографом автора. А разве можно не восхититься, глядя на рукопись «Афоризмы Конфуция», выполненную на шелке? Мощный познавательный импульс несут в себе исследование А. Лаппо-Данилевскаго 1887 года «Скифския древности» и «Атлас древностей Монголии», подготовленный В. Радловым в 1892-м.



Океан знаний содержат и представленные на выставке всевозможные энциклопедии, словари и справочники: Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрон(1890), Большая энциклопедия (1896), Большая советская энциклопедия в 65 томах, Краткая энциклопедия домашнего хозяйства, Малая сельскохозяйственная энциклопедия, Большая медицинская энциклопедия…



Особую историческую ценность имеют архивы выдающихся ученых. Так, архив известного представителя казахской диаспоры, писателя, общественного деятеля Хасана Оралтая насчитывает 6 441 документ. Как отмечают работники библиотеки, это редкое собрание свидетельств, касающихся истории, быта, экономики, литературы, религии, социального положении казахов, живущих в Китае, Восточном Туркестане (Китай), Афганистане, Монголии, Иране, Пакистане, Турции, Германии.



Не менее впечатляет архив доктора филологических наук, академика НАН РК Заки Ахметова – 876 документов. Такое богатство в первую очередь заинтересует филологов. Заки Ахметов многие годы посвятил изучению традиций, новаторства, художественного мастерства отечественных поэтов, проблем поэтики и взаимосвязи казахской литературы с литературой других народов. Занимался ученый также исследованием творчества Абая и Мухтара Ауэзова. Его труды относятся к числу фундаментальных, и их значение выходит за пределы казахской национальной литературы.



Приятной неожиданностью для собравшихся стало видеообращение британского писателя Ника Филдинга, автора книги «На Юг в Великую степь: Путешествия Томаса и Люси Аткинсон в Восточный Казахстан в 1847–1852 годы», повествующей о первом британце, посетившем Казахстан. Английский художник и архитектор Томас Аткинсон вместе с супругой Люси исследовал земли северного и восточного Казахстана. С видеоприветствием также обратились представители библиотеки Шанхайского университета и Национальной библиотеки Азербайджана. Не обошлось в этот день и без подарков. Ценные книги подарили библиотеке писатели Акайдар Ысымулы, Табыл Кулияс ,Толымбек Абдраимов и директор Алматинской областной универсальной научной библиотеки им. С. Сейфуллина Макпал Нургалиева.



Следует отметить, что на выставке редких изданий также были представлены раритеты, которые привезли из областных центров заместитель директора Областной универсальной библиотеки «Отырар» из Южно-Казахстанской области Гульмира Алпысбаева, руководитель читального зала Павлодарской областной универсальной научной библиотеки им. С. Торайгырова Гульбаршин Жайсангалиева, заведующая сектором редких и ценных изданий Акмолинской областной универсальной научной библиотеки им. М. Жумабаева Нурсулу Жумажанова.



Так что, если не бояться тавтологии, можно сказать, что День открытых дверей подарил немало открытий. И в первую очередь он показал, насколько разнообразны и интересны коммуникативные горизонты библиотеки, которая не просто хранит и выдает книги, но и формирует межличностное и межкультурное пространство. Ритм жизни современного общества сейчас очень быстр, и читателю теперь не просто нужны книги, ему нужны возможности. И эти возможности Национальная академическая библиотека постоянно совершенствует и расширяет.

