​Отражая интересы среднего класса

Она отметила, что ДПК «Ак жол» отражает интересы среднего класса, активно участвует в реализации программ по поддержке и развитию казах­станского бизнеса, в подготовке кадров рабочих профессий, обучении и трудоустройстве сельской молодежи.

Говоря о повышения качества оказываемых медицинских услуг, М. Казбекова заострила внимание собравшихся на обеспечении учреждений здравоохранения квалифицированными специалистами, техническом оснащении поликлиник, больниц современными медицинскими аппаратами, внедрении медицинского страхования.

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК, члены республиканского предвыборного штаба Меруерт Казбекова и Асет Атабаев провели в новом спорт­комплексе «Триатлон» футбольный турнир «Кубок «Ак жола».

Также прошла встреча кандидата в депутаты Мажилиса Руслана Арынгазина и кандидата в депутаты Павлодарского районного маслихата Раисы Красновой с избирателями с. Кирова Успенского района.

В мероприятии приняли участие председатель областного филиала ДПК «Ак жол» Е. Арынов и члены областного штаба К. Абельбеисов, Н. Смутная, Г. Исеева, О. Насонова. Е. Арынов рассказал о работе депутатской фракции «Ак жол» в Парламенте, особое внимание уделив предвыборной платформе партии.

В ходе встречи сельчане задавали вопросы, касающиеся питьевой воды и мест для выпаса скота частниками.

В этот же день Р. Арынгазин и члены областного штаба провели встречу с рабочим коллективом Павлодарского трубопрокатного завода.