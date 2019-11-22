​Отражение тайны

Нина Андреевна родилась в Узбекистане, работала архитектором в Кыргызстане, а как художник состоялась в Казахстане.

– Мое творчество – это синтез тюркской и славянской культур, – объясняет она секрет притяжения своих картин.

Восточный колорит полотен «Сказание об Отраре», «Молитва матери» «Гостинец из города», «Самрук над столицей» манит и очаровывает. В них – отражение окружающего мира, как ликующего и удивительного дара человеку.

Смотришь на «Восточный базар» и будто сам попадаешь в многоликую толчею, слышишь гомон торгующих, видишь разновозрастных и колоритных искателей своей порции радости. Голопузые мальчишки, статные красавицы, волоокие верблюды невольно вызывают улыбку и желание присоединиться к этому празднику жизни. Кажется, что художник смешала краски с жарким ветром и солнечным светом.

На выставке представлено около 60 картин. Тематический размах большой. И каждый посетитель может найти в этой художественной панораме созвучие своему умонастроению. Можно увидеть мрачную сторону жизни в облике булгаковской Маргариты, оседлавшей метлу и летящей на бал нечисти, а можно восхититься силой ее любви, ради которой она пожертвовала собственной душой. Вот только ради кого и ради чего?..

Из серии «цепляющих» картин, заставляющих думать – «Призрак Оперы», на которой главенствует Призрак – герой одноименного романа Гастона Леру.

Не знаю, кого как, а меня очень порадовала встреча с Хозяйкой Медной горы – герои­ней одного из самых популярных сказов Павла Бажова. Этой красавице пара пустяков свести с ума соискателя ее расположения и с легкостью превратиться в изумрудную ящерку.

Нина Терещенко одинаково легко перемещает своих героев из пространства мифов в окружающую нас явь. Полотна захватывают стихией цвета, экспрессией, теплой энергетикой. Богатством палитры и романтической интонацией радуют и ее натюрморты.

Поражает глубина художественного обобщения и выразительности образов. Заставить зрителя волноваться, восхищаться вместе с автором – бесконечно сложная задача, но Нине Андреевне это удается. Ее работы охотно приобретают соотечественники и зарубежные ценители прекрасного. Они находятся в частных коллекциях в России, Украине, Италии, Германии, Америке, Югославии, Англии…

Лучше всяких слов о члене Союза художников Казахстана Нине Терещенко говорят ее награды, среди которых особое место занимают медаль за творческий вклад в искусство Казахстана и Медаль почета Союза художников столицы.

Имя талантливой казах­станской художницы хорошо известно и далеко за пределами нашей страны. Недавно побывала на Кипре, где находилась по приглашению известного мецената Суата Гюнсела, под патронатом которого в Никосии создается Музей современного искусства тюркских народов. В новом музее на базе Ближневосточного университета планируется соз­дание коллекции из 20 тыс. произведений художников из 14 государств. В этой сокровищнице живописи достойное место займет и картина Нины Терещенко «Томирис», посвященная легендарной правительнице, сумевшей объединить сакские племена, одолеть персидского завоевателя Кира II, вернуть наследие отца и свободу своему народу.

Мифы, сказки, легенды, былины, предания – древняя память человечества. Кабинетные ученые зачастую относятся к устному народному творчеству скептически. Да и нам в большинстве свойственно считать предков простаками, которые придумывали всякую ерунду. Но, как показывает практика, они, напротив, были весьма сметливыми и верили исключительно тому, что видели или могли потрогать. И это очень достоверно отразила в своих работах Нина Терещенко.

– Мое кредо – чистый цвет, чистые помыслы, озаренные любовью, – говорит она.

Творчество Терещенко любят и хорошо знают не только друзья-художники, но и многочис­ленные почитатели ее таланта. И потому неудивительно, что на вернисаже атмосфера была по-семейному сердечной. Виновнице торжества дарили цветы, не скупились на добрые слова.

С очередной, 13-й, выставкой ее поздравили координатор культурных программ представительства Россотрудничества Николай Мальцев, председатель Союза художников столицы Умирали Исмаилов, искусствовед Нелли Шиврина, известный фотомастер Генрих Куприянов и многие другие.