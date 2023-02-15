"Отремонтированную" на бюджетные миллионы автодорогу "не нашли" в Казахстане

В рамках реализации поручения главы государства органы прокуратуры подвели итоги проверок состояния автодорожной отрасли в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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Ранее в прессе сообщалось о многочисленных выявленных фактах хищения и коррупции при возведении и ремонте автодорог.

«Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями.

В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды на 907 млн тенге.

На сегодня договор расторгнут, прокуроры в этом регионе инициировали досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

В Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика. Ими перечислены многомилионные государственные деньги по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги», – рассказали о вопиющих фактах в ГП.

Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках, выявили в высшем надзорном органе.

Так, после вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург – Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела акимата Аршалынского района.

Особое внимание прокуратура уделяет пресечению необоснованных потерь бюджета.

«В районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание.

Всего по итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещены 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц», – подытожили в Генпрокуратуре.

Неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и так далее.

В этой связи Генеральная прокуратура в адрес Правительства внесла акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте. Документ находится на рассмотрении.