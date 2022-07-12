Отремонтированные автодороги будут проходить экспертизу в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана готовится ввести обязательную экспертизу качества ремонта улиц населенных пунктов. При этом Методику определения рейтинга акиматов по качеству дорог планируется утвердить до конца года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с поручением Главы государства по улучшению качества автомобильных дорог Мининдустрии подготовило ряд системных мер, направленных на усиление контроля в отрасли, а также актуализацию профильных нормативных актов.

«В частности, подготовлен законопроект по вопросам транспорта, который предусматривает введение обязательной экспертизы качества ремонта дорог в населенных пунктах через Национальный центр качества дорожных активов, который будет выдавать заключение на соответствие нормативам, а также солидарной ответственности технического надзора и проектных организаций за образование дефектов в гарантийный период.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день после сдачи дорог в эксплуатацию технадзор и проектные организации не несут ответственность в случае некачественных проектных решений и выявления дефектов», – аргументировали в ведомстве.

В данный момент проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Кроме того, министерство актуализирует и сами нормативы в автодорожной отрасли, которых около 1 200. Они регулируют организацию проведения работ, вопросы контроля качества, содержания и так далее. По данным документам проводится работа по их переработке с учетом международного опыта и технологий, а также применения современных материалов.

«В качестве дополнительной стимулирующей меры МИИР разработана методика определения рейтинга акиматов областей по качеству дорог. Утвердить ее планируется до конца текущего года», – сообщили в министерстве.

На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет 157 тысяч км. В том числе 25 тысяч км дорог республиканского значения, 71 тысяча км – местного значения и 61 тысяча км дорог улиц населенных пунктов.

В рамках действующего законодательства компетенция по дорогам республиканского значения закреплена за Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «НК «ҚазАвтоЖол», по дорогам местного значения и улицам населенных пунктов ответственными определены местные исполнительные органы.