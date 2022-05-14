Отрезали и сожгли голову: костанайца расчленили за украденный чеснок с дачного участка

В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении двух жителей Костаная. В суде предстанут двое жителей ПКТС «Краснопартизанское» — 35-летний Виктор Дяченко и 36-летний Андрей Мартыненко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tobolinfo.kz.

Согласно обвинительному акту, Виктор Дяченко и Андрей Мартыненко работали охранниками потребительского кооператива товарищества садоводов «Краснопартизанское» в Костанае. По материалам дела, Дяченко вместе со своим товарищем Мартыненко находились на работе в нетрезвом виде. Тогда же и пришел один из владельцев участка с жалобой на кражу шести головок чеснока.

Подозрение охранников пало на владельца участка в «Краснопартизанском» Кузового А.В. В ходе разговора между ними возник конфликт с последующей дракой, который и привел к убийству Кузового. Убив владельца участка, они решили скрыть следы преступления, расчленив труп. С помощью ножовки отделили голову, которую сожгли, а тело закопали на территории сторожевого домика. Через два дня, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемые выкопали тело и отвезли к Тоболу, где утопили в камышах.

Дяченко и Мартыненко обвиняются в совершении убийства Кузового, а также в совершении укрывательства особо тяжкого преступления, добавили в суде.