Отрезали уши котенку: живодеров разыскивает полиция Талдыкоргана

Полиция города Талдыкоргана разыскивает лиц, издевавшихся над котенком, сообщает Kazpravda.kz.
О пострадавшем от рук изуверов котенке рассказал в своем аккаунте в Instagram общественный фонд «Зооклуб». Животное подобрали 22 августа в заброшенном здании на территории бывшей конной школы в Талдыкоргане.
«Люди шли мимо по улице и услышали истошные крики малыша. Вместо ушей у котенка зияли 2 кровавые дырки... Котенка отвезли в клинику, и мы забрали его на передержку», – говорится в посте.
Сложную операцию по восстановлению слухового прохода котенку провели в Алматы, сейчас его состояние стабильное.
В пресс-службе Департамента полиции области Жетiсу сообщили, что размещённый в соцсетях пост об издевательствах неизвестных над котёнком принят во внимание.
Полиция города зарегистрировала уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным».
«Идут оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к этому лиц. О результатах расследования будет сообщено дополнительно», – резюмировали в ДП.