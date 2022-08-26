Отрезали уши котенку: живодеров разыскивает полиция Талдыкоргана

Полиция города Талдыкоргана разыскивает лиц, издевавшихся над котенком, сообщает Kazpravda.kz.

О пострадавшем от рук изуверов котенке рассказал в своем аккаунте в Instagram общественный фонд «Зооклуб». Животное подобрали 22 августа в заброшенном здании на территории бывшей конной школы в Талдыкоргане.

«Люди шли мимо по улице и услышали истошные крики малыша. Вместо ушей у котенка зияли 2 кровавые дырки... Котенка отвезли в клинику, и мы забрали его на передержку», – говорится в посте.

Сложную операцию по восстановлению слухового прохода котенку провели в Алматы, сейчас его состояние стабильное.

В пресс-службе Департамента полиции области Жетiсу сообщили, что размещённый в соцсетях пост об издевательствах неизвестных над котёнком принят во внимание.

Полиция города зарегистрировала уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным».

«Идут оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к этому лиц. О результатах расследования будет сообщено дополнительно», – резюмировали в ДП.