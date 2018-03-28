​Отсчет пошел

Согласование в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге президентами Казахстана и России Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным Концепции дальнейшего сотрудничества по Байконуру до 2050 года придало мощный импульс комплексной модернизации первой в мире космической гавани, которая на протяжении уже более 60 лет остается на пике глобального развития космической индустрии и научно-технического прогресса. Оба государства подтвердили свое стремление дать комплексу, по сути, вторую жизнь, определив стратегические направления долгосрочного сотрудничества и масштабные планы инфраструктурного развития в условиях арендных отношений.

Ключевым аспектом сотрудничества на Байконуре, конечно же, стали совместные проекты в космической отрасли. По-настоящему масштабной специалисты называют программу создания экологичного космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек». Она базируется на использовании объектов существующего КРК «Зенит» и перспективной ракеты-носителя среднего класса, которая в качестве топлива будет использовать керосин и кислород.

Этот проект реализуется в ускоренном режиме. В частности, объекты КРК «Зенит» выводятся из аренды и передаются казахстанской стороне, которая готова в кратчайшие сроки провести модернизацию наземной инфраструктуры стартового комплекса. В свою очередь россияне взяли на себя обязательство создать модернизированную ракету-носитель.

Первый старт по совместной программе КРК «Байтерек» запланирован на 2022 год – с опережением графика. В перс­пективе система заменит КРК «Протон» с низкими показателями экологической безопасности.

Важной вехой для развития потенциала Байконура стали и недавние переговоры руководителей космических ведомств Казахстана, России и Объединенных Арабских Эмиратов. На встрече обсуждались конкретные направления сотрудничества, в том числе трехсторонний проект по созданию на базе космодрома КРК легкого класса.

В то же время не только космические перспективы определяют развитие комплекса, в который входит и Байконыр. В минувшем году в рамках рабочей поездки Главы государства под пристальным вниманием оказались вопросы развития города. Президент напомнил, что Концепция дальнейшего сотрудничества по комплексу Байконур предусматривает широкие возможности по созданию условий для роста благосостояния проживающего здесь населения.

– У города большая перспектива. Развивается необходимая инфраструктура, будет обеспечена газификация, запланировано строительство жилищных комплексов и социальных объектов. Также необходимо создавать совместные предприятия для обеспечения трудоустройства местного населения, – подчерк­нул тогда Нурсултан Назарбаев.

И эти слова уже претворяются в жизнь. Разработана Совместная программа долгосрочного развития города Байконыра, в рамках которой уже ведется работа по кардинальному улучшению состояния объектов жизнеобес­печения города и строительству жилья, в частности сразу пяти 50-квартирных жилых домов. Начата разработка ТЭО по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, которые переданы на баланс акимата Кызылординской области.

В 2017 году первые дома и социальные объекты космического городка были подключены к построенной здесь системе централизованного газоснабжения и получили голубое топливо из магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Кроме того, в минувшем году из аренды Российской Федерации выведено 11,6 тыс. га земли под развитие малого и среднего бизнеса, ведется согласование по выводу еще 3,4 тыс. га. Все это открывает большие возможности для экономического развития, включая кооперацию в реализации промышленных проектов.

Принят Генеральный план развития Байконыра, который предусматривает создание надежной инженерно-транспортной инфраструктуры для формирования устойчивой и конкурентоспособной экономики, обеспечения стабильного и комплексного развития, поддержания экологического равновесия.

По Генплану расчетная численность населения Байконыра на перспективу вырастет на почти 30 тыс. человек – до 105 тыс. Определены масштабные планы по строительству жилья на уровне 1 225 тыс кв. м общей площади, а также по развитию социальной инфраструктуры с возведением 19 детских дошкольных учреждений, 11 общеобразовательных школ, поликлиники и больничных комплексов.

И конечно же, велик потенциал комплекса Байконур в развитии туризма. Здесь тоже есть подвижки. Накануне Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане ряд казахстанских агентств получили право на проведение экскурсий на территории космодрома. Уже реализуется совместная программа по развитию инфраструктуры туризма на космическом комп­лексе, преду­сматривающая строительство смотровых площадок для наблюдения за стартами ракет, развлекательных комп­лексов и отелей.

Комплексная модернизация Байконура уже ведется, и ранее звучавшая из уст скептиков перс­пектива превращения космодрома в просто музейный экспонат теперь окончательно потеряла актуальность. Судя по сведениям миграционных служб, количество прибывающих граж­дан вдвое превышает покидающих Байконыр, верят в это и сами жители космического городка.