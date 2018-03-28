​Отсчет пошел

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Юрий Ли, Кызылординская область
Согласование в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге президентами Казахстана и России Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным Концепции дальнейшего сотрудничества по Байконуру до 2050 года придало мощный импульс комплексной модернизации первой в мире космической гавани, которая на протяжении уже более 60 лет остается на пике глобального развития космической индустрии и научно-технического прогресса. Оба государства подтвердили свое стремление дать комплексу, по сути, вторую жизнь, определив стратегические направления долгосрочного сотрудничества и масштабные планы инфраструктурного развития в условиях арендных отношений.