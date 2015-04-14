Оценили первую четверть

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Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-Министра Карима Масимова состоялось очередное заседание Правительства в селекторном режиме.

Министр национальной экономики Ерболат Досаев проинформировал о предварительных итогах социально-экономического развития Казахстана в январе – марте 2015 года.

– По предварительной оценке, рост ВВП за отчетный период составил 2,2%, объем производства товаров сложился на уровне 100,8%, ИФО-услуг – 103%, – сообщил Е. Досаев.

Инфляция с начала года составила 1,1% против 3,3% в аналогичном периоде прошлого года. Цены на продовольственные товары возросли на 1,6%, платные услуги – на 2,2%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,6%. По данным Е. Досаева, объем строительства в стране составил 101,9%. Наиболее активно эти работы проводились в Алматинской области – рост 44,3%, СКО – 29,9%, ЗКО – 28,2%. Значительно сократились объемы строительства Павлодарской и Карагандинской областях.

По словам министра, международные резервы страны на конец марта составили 98,8 млрд. долларов и снизились на 0,4% по сравнению с мартом прошлого года за счет сокращения активов Национального фонда в иностранной валюте и целевых трансфертов, связанных с поддержкой экономики, а также начала финансирования госпрограммы «Нұрлы жол». Золотовалютные активы Национального банка выросли на 9,8% по сравнению с прошлым годом и достигли 29,1 млрд. долларов.

– Поступления в республиканский бюджет на 1 апреля 2015 года составили 1 трлн. 423,4 млрд. тенге и исполнены на 94,3%. Недопоступления связаны с неполным привлечением гарантированного трансферта из Нацфонда в связи с достаточностью средств в республиканском бюджете. Расходы на 1 апреля 2015 года составили в целом 1 трлн. 554,1 млрд. тенге и исполнены на 97,6%. Дефицит республиканского бюджета составил 130,7 млрд. тенге и профинансирован полностью за счет внутренних источников, – добавил глава Миннацэкономики.

По данным министра индустрии и развития Асета Исекешева, за первый квартал текущего года объем промышленного производства вырос на 0,6%, в том числе горнодобывающей отрасли – на 1,1%, обрабатывающей отрасли – 0,5%. Планом поддержки охвачено 25 предприятий металлургической промышленности, машиностроения – 20, химической промышленности – 8, стройиндустрии – 10.

По оперативным данным министра энергетики Владимира Школьника, добыча нефти и конденсата в первом квартале 2015 года составила 20,3 млн. тонн или 100,9% к прошлому году. Переработано 3,1 млн. тонн нефти, что на 9,5% меньше уровня переработки 2014 года.

– В целом ситуация на рынке стабильная, дефицита не наблюдается, – сказал В. Школьник.

По вопросу внедрения ГЧП для развития сети дошкольных организаций доложил министр образования и науки Аслан Саринжипов. На сегодня в республике функционирует около 8,5 тыс. дошкольных организаций. В них обучается 727 тыс. детей, сообщил глава МОН.

– На 2015 год со всеми областями заключены меморандумы, в рамках которых достигнуты договоренности о введении в эксплуатацию дополнительно 139 детсадов на 12,5 тыс. мест, – сообщил А. Саринжипов.

Он также проинформировал, что в целях совершенствования данной сферы МОН совместно с инвесторами выработаны соответствующие предложения. В частности, предлагается включить в концессионные программы в законодательном порядке субсидирование ставки вознаграждения по займам, представляемых концессионеру; ввести в практику заключение многостороннего договора с тем, чтобы распределить риски между участниками и другие.

О льготном кредитовании отечественных производителей и экспортеров по линии БРК проинформировал председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Куандык Бишимбаев.

– В соответствии с решением Совета по управлению Национальным фондом холдингу «Байтерек» на поддержку отечественных экспортеров и производителей выделяется 85 млрд. тенге, – сообщил он.

В частности, 20 млрд. тенге планируется направить на поддержку автопрома, из них 15 млрд. тенге на автокредитование физических лиц, 5 млрд. тенге – на лизинговые схемы для юридических лиц. Порядка 50 млрд. тенге выделяется на поддержку экспортеров, 10 млрд. тенге – на поддержку производителей вертолетов и 5 млрд. тенге – пассажирских вагонов.



