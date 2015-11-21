Оценили ситуацию Статьи 653 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, по поручению уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова сотрудниками его учреждения в период с 16 по 20 ноября был проведен правозащитный мониторинг в трех регионах страны. Состоялись посещения медико-социальных учреждений для престарелых и инвалидов, в том числе с психоневрологическими заболеваниями, а также учебно-производственных предприятий обществ слепых и глухих в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.



Особое внимание уделено реализации прав социально уязвимых групп на достаточный жизненный уровень, охрану здоровья, трудовую реабилитацию, свободу передвижения, участие в культурной жизни, доступ к информации. Принимая во внимание соцнаправленность посещаемых учреждений, детально изучены индивидуальные планы работы, касающиеся оказания социальных, медицинских, педагогических, правовых и иных услуг.



Во время встреч были подняты различные вопросы, касающиеся соблюдения прав данной категории казахстанцев, в том числе улучшения бытового обеспечения, выплаты социальных пособий, пенсий и алиментов, процедуры отбора при поступлении в учреждения.



Кроме того, в учебно-производственных предприятиях Казахского общества слепых и Казахского общества глухих было обращено особое внимание на процесс интеграции людей с инвалидностью. Этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с ратификацией в текущем году нашей страной Конвенции о правах инвалидов. Работниками и администрацией предприятий были высказаны предложения по совершенствованию законодательства о стимулировании труда людей с инвалидностью.



Подготовленные по итогам мониторинга рекомендации будут направлены в адрес уполномоченных госорганов.