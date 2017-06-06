Оценили статистику

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Глеб Малых

Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил председатель Комитета по статистике Миннацэкономики РК Нурболат Айдапкелов.

Достоверность статистической информации всегда являлась актуальным вопросом. В статистической практике существует так называемая «глобальная оценка», и казахстанская система за все время своего существования оценивалась соответствующим образом три раза – в 2003, 2008 и 2016 годах.

– В конце 2016-го и начале 2017 года нас оценивали три крупные международные организации – Европейская экономическая комиссия ООН, Евростат и Ассоциация свободной торговли. В результате они зафиксировали значительный прогресс в казахстанской статис­тике, присвоив нам лидирующую роль в Центрально-Азиатском регионе и призвав делиться опытом методологии, – сообщил Нурболат Айдапкелов.

В целом статистику формируют порядка 5 000 показателей. Отчеты в онлайн-режиме и на бумажных носителях поступают в Комитет по статистике МНЭ РК, где специа­листы анализируют полученную информацию и при необходимости перепроверяют ее на достоверность.

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