​Оценит Lufthansa

По результатам ее отчета, которые будут представлены до конца текущего года, МИР рассмотрит варианты концепции развития строительства международного хаба путем расширения пропускной способности существующего аэропорта или строи­тельства нового, а также механизм реализации проекта на конкурсной основе. Потенциальными инвесторами рассматривались участки в районе поселка Жетыген и в районе города Капчагай. На сегодня заинтересованность в реализации проекта изъявили казахстанско-катарский консорциум MG Holding, казахстанско-китайская компания «Тенгри Холдинг», сингапурская Changi Airports International, французская Vinci Group.

По сообщению пресс-службы МИР РК, информация в ряде СМИ относительно якобы уже известной суммы инвестиций в размере 8 млрд долларов и выбора компании-инвестора не соответствует действительности.