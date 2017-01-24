Оценить работу госорганов онлайн предлагает МИК РК

В Казахстане проводится системная работа для повышения информированности граждан о деятельности государственных органов. В 2017 году запущен портал "Оценка эффективности деятельности государственных органов". Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абае на заседании Правительства
, передает Kazpravda.kz
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Министр отметил, что одним из важных условий конструктивного участия гражданского общества в процессе принятия государственных решений является их информированность о деятельности госорганов. В этой связи ведется работа по обеспечению полноценного исполнения Закона "О доступе к информации", принятого в 2016 году.
"Во-первых, на сегодня сформирована основная подзаконная нормативная база. Помимо этого, в целях обеспечения общественного контроля за реализацией закона создана и работает Комиссия по вопросам доступа к информации, в которой широко представлен неправительственный сектор. Во-вторых, для разъяснения норм закона среди населения в 2016 году проведен цикл из семинаров для государственных служащих, представителей органов местного самоуправления, НПО и журналистов. Данная работа будет продолжена и в текущем году. В-третьих, ведется мониторинг исполнения норм закона о доступе к информации. По его результатам государственным органам даются соответствующие рекомендации по улучшению их интернет-ресурсов", - сказал Абаев.
Министр указал, что проводится обширная работа по техническому обеспечению пяти интернет-порталов "открытого правительства".
"Так, на сегодняшний день на портале "Открытые НПА" размещено более 7,5 тысячи документов, в том числе законопроектов и стандартов государственных услуг. Общественное обсуждение проектов нормативных актов на данном портале является обязательным условием для их принятия", - отметил глава МИК РК.
Кроме того, на портале "Открытые бюджеты" опубликовано более 2 тысяч материалов, а также более 6 тысяч проектов бюджетных программ для публичного обсуждения. На портале "Открытые данные" опубликовано более 2 тыс. наборов данных, разработано и размещено для скачивания 21 мобильное приложение и сервисы.
По данным МИК РК в 2016 году через блог-платформу портала "Открытый диалог» даны ответы на 9,5 тысячи обращений. Также к блог-платформе подключены местные исполнительные органы для оперативного решения наиболее острых социально значимых проблем на местах.
"Стоит отметить, что в 2017 году запущен портал «Оценка эффективности деятельности государственных органов». На нем для общественного обсуждения будет размещаться информация об итогах оценки деятельности государственных органов, отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий", - заключил Абаев.