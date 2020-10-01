Оценить вероятность заражения COVID-19 казахстанцы теперь смогут из дома

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Казахстанцы теперь дома смогут определить вероятность заражения коронавирусом с помощью теста, который создали выпускники Назарбаев Университета, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу вуза.
Тест представлен в виде анкеты с вопросами и вариантами ответов. Принцип действия теста основан на нейронной сети – технологии Искусственного интеллекта. Нейросеть вычисляет вероятность заражения вирусом COVID-19 с учетом запрограммированной в нее информации об основных симптомах COVID-19, группах риска и официальных протоколов Министерства здравоохранения РК.
"Разработчики предупреждают, что результаты теста не дают точный диагноз и не являются медицинским заключением. Однако благодаря им, теперь у казахстанцев есть возможность самостоятельно анализировать свое состояние здоровья относительно вероятности заражения вирусом COVID-19", – говорится в сообщении.
В течение трех месяцев команда тщательно работала над интерфейсом и функциональностью сайта-опросника. Ментор проекта – предприниматель Сейтжан Сыпабеков, выпускник медицинской академии и доктор делового администрирования DBA EU Business School (Швейцария).
Двое других участников команды - Юсуп Тумгоев и Аманжол Шунгеев - выпускники программ бакалавриата Школы инженерии и цифровых наук Nazarbayev University (ШИЦН). Сейчас оба продолжают обучение в магистратуре НУ – Юсуп в области Data Science, а Аманжол - в области Sport Medicine and Rehabilitation в Школе медицины.
"В нашей команде Сейтжан обеспечивает профессиональное медицинское сопровождение. Нашей же задачей является разработка теста, за медицинскую составляющую которого ответственен Аманжол, в то время как я отвечаю за технические аспекты", – рассказал Тумгоев.
Пройти бесплатный тест можно на сайте
. В зависимости от результатов респондент получит дальнейшие рекомендации. Сейчас тест работает в информативном характере, в будущем разработчики планируют добавить контакты медицинских учреждений и горячих линий по COVID-19, а также алгоритм действий при высокой вероятности заражения вирусом.
"Тест прошел модерацию специалистами Национального научного кардиохирургического центра (ННКЦ) Нур-Султана. Результаты теста могут быть интегрированы в любые информационные системы, в том числе и системы здравоохранения РК. Данные в большей степени носят персонифицированный характер", – добавил Тумгоев.
Следует отметить, что тест является социальным некоммерческим проектом. Прохождение теста и получение результатов является абсолютно бесплатными. В будущем разработчики планируют увеличить точность результатов теста и, кроме использования искусственной нейронной сети, хотят добавить и машинное обучение.