​Оцениваем как успешные

За день до выборов наша группа наблюдателей встретилась с руководителями Центральной избирательной комиссии и Рес­публиканской общественной комиссии по контролю за выборами. Последний орган является политически нейтральной ассоциацией неправительственных организаций, аккредитованных в качестве наблюдателей на всех уровнях, на которых действуют избирательные комиссии.

Мы провели наблюдение за голосованием на более чем 30 избирательных участках Астаны, присутствовали на подсчете голосов в нескольких дополнительных участках. В ходе наблюдения были заданы вопросы председателям и членам избирательных участков, местным наблюдателям, а также избирателям внутри и за пределами избирательных участков.

В целом мы оцениваем парламентские выборы как новый шаг в построении институтов представительного правительства в Казахстане, при постоянном совершенствовании процедур демократических выборов.

«Нур Отан» и 5 других партий, каждая со своим профилем и программой от умеренно левой до правоцентристской, конкурировали между собой за 98 избирательных мест в Мажилисе на основе пропорциональности. Пороговое значение для обеспечения представительности партии составляет 7% от общего количества участвовавших голосов. 9 дополнительных мест в Мажилис выделены ex officio Ассамблее народа Казахстана.

Одновременно 10 825 кандидатов (около 2/;3 которых самовыдвиженцы и порядка 1/;3 номинированы политическими партиями) боролись за 3 035 мест в маслихаты всех уровней.

По предварительным сообщениям, явка избирателей составила 77% (на 2% выше, чем явка во время выборов в Парламент 2012 года), что ниже, чем показатели, зафиксированные во время президентских выборов. 9,8 млн зарегистрированных избирателей все больше и больше считают многопартийные выборы закономерным и обычным явлением.

Как и следовало ожидать, избиратели отдали свое предпочтение партии «Нур Отан», что отражает высокий уровень поддержки ее Председателя – Президента Нурсултана Назарбаева, обусловленный его многолетним опытом работы и уверенностью в том, что именно он является Лидером, который сможет управлять страной в период глобальных и региональных кризисов.

Будучи группой независимых наблюдателей, мы обратили наше внимание как на процедурные вопросы, так институциональные аспекты данных парламентских выборов.

Процедурные аспекты

На всех, а это более 30 избирательных участков, посещенных нами, мы стали свидетелями грамотно организованного, эффективного и прозрачного процесса голосования. Процедуры голосования и подсчета голосов, которые мы наблюдали, были упорядоченными и прозрачными.

Начиная с 2012 года это уже третьи выборы в Казахстане, в которых мы участвуем в качестве наблюдателей, и мы отмечаем постоянное повышение профессионализма избирательных комиссий, отвечающих за проведение выборов на избирательных участках.

Не было признаков правительственных действий, направленных на принудительное участие населения в выборах. Как не было и попыток властей создать праздничную атмосферу вокруг данных выборов либо рядом с избирательными участками, которые мы посетили.

Атмосфера внутри и снаружи избирательных участков была как в случае обычного, привычного, мирного политического процесса и рутинных технических процедур. Данное чувство «нормальности» выборов – признак повышения политической зрелости Казахстана как государства и общества.

В контексте такой «нормальности» явка избирателей, по объективным расчетам, будет менее 90%, что традиционно для Казахстана. Если явка останется в диапазоне от 70 до 80% на будущих выборах по сравнению с обычной явкой в 40% в США и 50–60% в Западной Европе, это также будет значительным достижением, которое, несомненно, отражает высокую гражданскую сознательность избирателей Казахстана и вызывает доверие остального мира.

В рамках каждого избирательного цикла Казахстана отмечается значительный прогресс в части открытости. После парламентских выборов 2012 года однопартийный Мажилис стал многопартийным, а парламентские выборы 2016 года запомнятся первыми в истории телевизионными дебатами между лидерами всех участвующих партий. 16 марта лидеры 6 партий избирательного бюллетеня обсуждали проблемы, стоящие перед государством, на главном государственном канале в атмосфере сдержанности и взаимного уважения.

Как и на предыдущих выборах, Казахстан пригласил большое количество международных наблюдателей на парламентские выборы 2016 года, приветствуя их присутствие во всех уголках страны. Несмотря на традиционную критику со стороны некоторых западных организаций, казахстанские власти обеспечивают полную открытость для международного наблюдения за выборами в стране. Как сообщалось, более 900 наблюдателей за выборами от международных организаций и 154 иностранных журналиста были аккредитованы казахстанскими властями для осуществления мониторинга и подготовки отчетов о данных парламентских выборах.

Институциональные аспекты

По результатам парламентских выборов в январе 2012 года однопартийный Мажилис (в котором у партии «Нур Отан» было 98 мест) был заменен на многопартийный Мажилис. Предварительные итоги позволяют говорить о том же составе вновь избранного Мажилиса, при этом Демократическая партия «Ак жол» (правоцентристская партия) и Коммунистическая Народная партия (умеренно левая) немного превысили 7-процентный порог и сохранили свои места в Парламенте, в то время как «Нур Отан» удержал свое подавляющее большинство.

В данных выборах наблюдается появление партий спектра от правоцентристских до умеренно левых. Это также является признаком прогресса на институцио­нальном уровне. Некоторые из этих партий представляют определенные интересы («Ак жол» – интересы среднего и малого бизнеса, «Ауыл» – интересы аграриев), в то время «Нур Отан» как всенародная партия ставит целью поддержание стабильности, которая в свою очередь создает основы для реформ.

Пороговое значение в 7% подверглось критике наблюдателей как очень высокое, но на данном этапе политического развития Казахстана оно кажется приемлемым. Пороговое значение было установлено для предотвращения распространения незрелых партий, поддерживающих отдельных лиц, преследующих интересы определенных групп и решающих частные вопросы. (Аналогичные соображения привели к тому, что в Турции, например, пороговое значение составило 10%). Пороговое значение помогает предотвратить разрозненность в Мажилисе и избежать необходимости создавать коалиционные правительства – ситуацию, которая помешала другим постсоветским странам провести реформы.

До президентских выборов в 2015 году Президент Н. Назарбаев высказывался о возможности рассмотрения вопроса о передаче некоторых президентских полномочий Парламенту и Правительству. Очевидно, это произойдет в ходе нового законодательного цикла, который начнется с этими парламентскими выборами.

Однако институт президентства все еще останется гарантией политической стабильности страны, а также основным источником стратегического планирования и инициатив реформирования.

В результате выборов 2016 года появился новый Парламент, уполномоченный претворять в жизнь реформы, которые позволят повысить эффективность государственного управления, усилить верховенство права, а также подотчетность и прозрачность деятельности государственных органов.

Мы однозначно оцениваем проведенные парламентские выборы как успешные и считаем их еще одним шагом в создании постоянных демократических институтов в Казахстане.