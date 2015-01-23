Оценка позитивная Свежий выпуск 550 Ольга ЛЬВОВА

В ходе встречи стороны обсудили общую ситуацию с правами человека в Казахстане и перспективы сотрудничества в данной сфере. Председатель комиссии Куаныш Султанов подробно рассказал о задачах по социальной модернизации казахстанского общества.

Депутат Европарламента была ознакомлена с новыми правозащитными проектами комиссии и дала позитивную оценку ее деятельности, пожелав дальнейших успехов в этой работе.

В свою очередь председатель комиссии К. Султанов поблагодарил Европарламент и представительство Европейского союза в Казахстане за конструктивное сотрудничество в сфере защиты и поощрения прав человека и выразил готовность комиссии к дальнейшему конструктивному сотрудничеству.

