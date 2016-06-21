​Оценка ЮНЭЙДС

Глава Сената подчеркнул, что Казахстан высоко ценит деятельность ЮНЭЙДС по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. К. Токаев отметил, что вопросы борьбы с ВИЧ/;СПИДом включены в основные стратегические документы Правительства Казахстана, включая государственную программу развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан». К. Токаев также отметил важность открытия в Алматы субрегионального офиса для стран Центральной Азии по борьбе с распространением ВИЧ.

М. Сидибе высоко оценил меры Правительства Казахстана по борьбе с ВИЧ/;СПИДом и поблагодарил руководство страны за широкую поддержку работы ЮНЭЙДС.

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, уровень распространения ВИЧ-инфекции среди населения Казахстана составляет 0,1%, что ниже, чем в других странах Центрально-Азиатского региона и среднемирового показателя в 1,1%.