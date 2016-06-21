​Оценка ЮНЭЙДС

Свежий выпуск
512

Глава Сената подчеркнул, что Казахстан высоко ценит деятельность ЮНЭЙДС по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. К. Токаев отметил, что вопросы борьбы с ВИЧ/;СПИДом включены в основные стратегические документы Правительства Казахстана, включая государственную программу развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан». К. Токаев также отметил важность открытия в Алматы субрегионального офиса для стран Центральной Азии по борьбе с распространением ВИЧ.

М. Сидибе высоко оценил меры Правительства Казахстана по борьбе с ВИЧ/;СПИДом и поблагодарил руководство страны за широкую поддержку работы ЮНЭЙДС.

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, уровень распространения ВИЧ-инфекции среди населения Казахстана составляет 0,1%, что ниже, чем в других странах Центрально-Азиатского региона и среднемирового показателя в 1,1%.

Популярное

Все
Группу вымогателей задержали в области Улытау
Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Азии по дзюдо
Cоздана система ИИ, способная точно выявлять аутизм по ЭЭГ
День работников водного хозяйства отмечают в Казахстане
Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Сербии
Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах
Почти 5 млрд тенге субсидий похитили и выборочно выплатили в Алматинской области
Главу группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпании
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
Сколько в Казахстане проживает людей
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Саммит ШОС: какие автобусы изменят маршруты в Астане
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
Елена Рыбакина стартовала с уверенной победы на Уимблдоне
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
Подписать трудовой договор стало возможным через eGov Mobile
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подозреваемую отпустили домой
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
Лидеры Казахстана и Китая вместе поужинали в Астане
За неуплату налогов последуют большие штрафы
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
Китай установил мировые рекорды при строительстве транспортного коридора
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Путешествуйте внутри страны!
Медицинская наука расширяет возможности
Профилактика и знания уберегут от наказания
Игры кочевников на саммите Шанхайской организации сотруднич…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]