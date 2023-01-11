Оценки ожидаемой населением инфляции выросли в Казахстане – глава Нацбанка

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Глава Национального банка Галымжан Пирматов рассказал, что приводит к формированию высоких инфляционных ожиданий у казахстанцев, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%», - отметил на заседании Правительства Галымжан Пирматов.

В целом, по его словам, несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,2% в декабре 2022 года, она все еще значительно превышает среднегодовые значения – 0,7% в декабре за последние 5 лет.

В годовом выражении инфляция достигла 20,3%. Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%.

Непродовольственная инфляция, добавил спикер, также ускорилась до 19,4%.

При этом, он отметил, что продолжается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы, медикаменты.