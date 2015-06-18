Оценку «королеве» ставит наш турнир Свежий выпуск 609 Юрий ЛИФИНЦЕВ

– Вячеслав Леонидович, кому сегодня нужны громоздкие спартакиады и в чем их отличие от ежегодных чемпионатов страны?

– Спартакиады нужны всем, это очень интересные и эмоциональные соревнования. У нас они проходят с тридцатых годов прошлого века и, я надеюсь, будут проводиться еще очень и очень долго. Может, как-то изменится система зачета, ведь не секрет, что для кого-то из участников считать медали, особенно свои, – одно удовольствие, для других – ничего хорошего. Я полагаю, что на спартакиаде было бы справедливее считать очки по восьми лучшим результатам, а не только по медалям. Тогда б на спартакиады, во всяком случае в легкой атлетике, приезжало значительно больше участников.

– И не только. Регионы смелее бы командировали на эти соревнования свою молодежь, рассчитывали на тех, кто способен показать не только чемпионские результаты, но вообще принес­ти зачетные очки. В конце концов картинку о положении вещей в легкой атлетике мы получили бы более всестороннюю и объективную. А сейчас несколько команд имеют вожделенные золотые медали, а остальные...

– Нет, у нас не так: по итогам уже проведенных видов команды почти всех областей и городов имеют награды. В этом смысле получилось интересно, хотя, повторяю, нам хотелось бы увидеть в настоя­щем деле еще больше спортсменов. Ведь сейчас в некоторых видах легкоатлетической программы не хватило участников на предварительные состязания, тут сразу проходили финальные забеги.

– На многих состязаниях, где во главе угла стоит победа, сам результат как бы уходит на второй план. Были ли на спартакиа­де быстрые секунды, дальние броски и прыжки?

– Хорошие результаты, конечно, были. Тут не следует забывать, что многие спортсмены сейчас как раз находятся в процессе завоевания лицензий на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира по легкой атлетике, который уже через несколько месяцев пройдет в Пекине. Конечно же, атлеты стараются выполнить нормативы как можно раньше и потом без нервотрепки готовиться к главным состязаниям 2015 и 2016 годов.

– На спартакиаде все начиналось превосходно: торжественная церемония открытия, парад участников, вручение азиатских наград, а потом вдруг пошел дождь, переросший в ливень...

– А это традиция в легкой атлетике: ровно в 16 часов, когда начинаются финальные состязания, стартует и дождь. А через 20 минут после окончания соревнований он прекращается. И это характерно не только для Алматы. Недавно мы выступали на чемпионате Азии в китайском Ухане, и там два соревновательных дня были точной копией нашего стартового – с такой же температурой, с таким же ветром и последующим ливнем...

Не могу сказать, что в Алматы на этот раз было много высоких результатов, но они случались. В очень хорошей спортивной форме в нынешнем году находится Виктория Зябкина, выигравшая в Ухане «золото» и «серебро» на дистанциях 200 и 100 метров. В Алматы в дождливую погоду она пробежала стометровку за 11,20. Это значительно выше, чем нормативы на Олимпийские игры и чемпионат мира. С такими секундами Виктория может смело готовиться и к зимнему чемпионату мира, который пройдет в марте 2016 года в Портленде (США).

– Один забег – три лицензии?

– Получается так. Второй на финише стометровки была Ольга Сафронова, которая тоже выполнила норматив и в Рио, и в Пекин. Неплохо пробежали наши девушки 400 метров, но погодные условия перенесли им задачу завоевания путевок на более позднее время. На этой дистанции явно просматриваются возможности создания хорошей эстафетной команды. Но более реальные перспективы у женской эстафетной команды 4 х 100 мет­ров. Еще мы в Алматы рассчитывали на наших прыгунов тройным, но на мокром секторе им не удалось показать хороших результатов.

– Однако странное дело: в ливень Иван Иванов толкнул ядро на 19 метров 3 сантиметра, что для многих было большим сюрпризом...

– Ему не так давно немножко изменили технику толчка, постоянно происходит корректировка, и потому в последних стартах Иван никак не мог собраться, показать все, на что способен. И вот при том, что в одной из первых попыток он поскользнулся и упал, спортсмен сумел психологически собраться и толкнуть снаряд за 19 метров. Очень надеюсь, что к концу года Иванов подберется к отметке в 20 метров и до минимума сократит свое отставание от олимпийского норматива.

– Давно мы не видели на соревнованиях бронзового призера Олимпийских игр десятиборца Дмитрия Карпова, и если б не спартакиада, не увидели еще неизвестно сколько времени. Судя по всему, Дмитрия попросили выступить за сборную Карагандинской области хотя бы в двух видах программы, и он согласился. А олимпийская чемпион­ка Лондона Ольга Рыпакова решила поддержать на спартакиаде родную Восточно-Казахстанскую область и тоже приняла участие в двух стартах – прыжках в длину и тройном прыжке.

– Наверное, это была и просьба областей, и проявление чувства пат­риотизма, присущего нашим ведущим спортсменам. Ольга Рыпакова, к слову, выиграла для своей команды две золотые медали.

– Кого еще вы бы отметили?

– На дистанции 400 метров у нас появился неплохой бегун из Петропавловска Михаил Литвин. Прогрессирует в результатах и, надеюсь, выйдет на свой прошлогодний уровень Дмитрий Коблов из Южного Казахстана (400 метров с барье­рами). Вчера была хорошо готова к борьбе и настраивалась на выполнение олимпийского норматива алматинка Анастасия Пилипенко (100 метров с барьерами), но, похоже, эмоции взяли верх над рационализмом: Настя сделала фальстарт и была снята с соревнований. Но это тоже урок, который должен пойти впрок.

– В нынешнем году у легкоатлетов практически все старты лицензионные. Какие из них ближайшие?

– 19 июня 11 наших спортсменов вылетают в Таиланд на азиатские соревнования Гран-при. В это же время более 100 казахстанских атлетов отправляются в Бишкек на традиционные соревнования на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Затем – Всемирная летняя универсиада в Южной Корее, Мемориал Гусмана Косанова в Алматы (25–26 июля)...

– Олимпийские лицензии будут разыгрываться едва ли не вплоть до самих Игр в Рио-де-Жанейро, так что о них у нас еще будет время поговорить отдельно. А пока интересно узнать, сколько путевок казахстанские легкоатлеты завоевали на чемпионат мира в Пекин?

– У нас сейчас семь лицензий. Их завоевали Гульжанат Жанатбек, Ирина Смольникова (обе – марафон), Ольга Рыпакова и Роман Валиев (оба – тройной прыжок), Виктория Зябкина (100 и 200 мет­ров), Ольга Сафронова (200 метров), Геор­гий Шейко (спортивная ходьба на 20 километров). Буквально на днях в Чебоксарах на чемпионате России норматив в спортивной ходьбе на 20 километров выполнила еще и Флорида Миньянова, так что сейчас мы ждем подтверждения этого результата.



