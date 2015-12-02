В итоге лучшим в номинациях «За сохранение традиций» и «Новаторство» признан Государственный театр кукол из Душанбе. «За хореографическое и пластическое решение спектакля» отмечен Театр кукол Астаны. В номинации «За сценографическое решение спектакля» награжден Костанайский областной театр кукол. Все три творческих коллектива получили денежные премии в размере 100 тыс. тенге.

Весомыми премиями награждены также лучшие актеры и режиссер. А лучшим спектаклем фестиваля признана постановка «Отшельник и Роза» Северо-Казахстанского областного театра кукол. Коллектив награжден премией в полмиллиона тенге.