Оцифрованы уникальные кадры Казахстана 90-х годов, снятые на пленку

– Денег у людей не было, – вспоминает народная артистка респуб­лики Роза Рымбаева. – Помню, как мы поехали в Баканас, и нам оплатили гонорар вагоном риса, а в другом ауле дали корову. Мы прошли через это, и ту жизнь не сравнишь с тем, что есть сегодня.



Самых бедных, пенсионеров и многодетные семьи, государство подкармливало, адресно выдавая продуктовые наборы.



Его протестующие на площадях обвиняли в круговой социальной безответственности, а государство пыталось определить предельно допустимые нормы, то есть минимум белков, жиров и углеводов, которые позволят среднестатисти­ческому пенсио­неру дотянуть до следующего месяца.



Корреспондент-ведущая телевизионных неофициальных новостей (ТНН) на КТК Евгения Сакенова передавала в начале 90-х:



– В феврале ассортимент продуктового пособия был следую­щий: 2 килограмма мяса и 250 граммов сливочного мас­ла, в марте 4 килограмма мяса и полкило масла. Пособие будет выдаваться по индивидуальным чековым книжкам с отрывными талонами.



Первый Президент Казахстана 31 декабря сурового 1994 года, обращаясь к населению, воодушевлял: «Главное, найти общий язык друг с другом, а все остальное преодолеем. Все будет, я вам обещаю».



Эти обещания сбывались. Не сразу, но страну удается хоть не досыта, но накормить. Для этого Нурсултан Назарбаев подпишет с американцами сделку века: Договор о большой каспийской неф­ти, которая обеспечит будущее нефтяное благополучие страны.



До моды на правильное питание еще добрых лет десять, но ближе к нулевым страна наконец прекращает свое отнюдь не лечебное голодание.







Столичные штучки



Новая столица – главный проект новейшего Казахстана и ее Первого Президента. В первые годы в Акмолу чиновники ездили работать вахтовым методом, сменами по несколько месяцев. В конце 1997-го состоялся нас­тоящий переезд.



– 10 декабря новая столица окончательно начинает работать в Акмоле, – сообщил на встрече с алматинским истеб­лишментом и журналистами Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. – Прак­тически весь аппарат уже вы­ехал, 9-го выезжаю я. Это окончательно, никаких челночных поездок уже не будет, все высшие органы будут постоянно работать в Акмоле.



Признаваясь в том, насколько нелегко далось ему решение о стратегически необходимом переезде, Президент сказал тогда:



– Для меня Алматы – родной город, здесь родились и я сам, и мой отец, и мой дед, поэтому с человеческой точки зрения я вас понимаю. Такое решение (о переезде) принимать было непросто.



Столица встречала пересе­ляющихся совсем не по-столичному. Это сейчас от тех времен в столичном аэропорту остался лишь пронзительный северный ветер, а тогда люди добирались оттуда до неуютного временного жилья чуть ли не пешком.



...Теперь, когда прошло без малого 24 года, никому не надо доказывать необходимость переезда, а тогда сама мысль о нем казалась возмутительной. Понять, для чего это надо, не мог­ли ни народ, ни элита. Еще бы! Слишком много было неприятных вопросов.



Где жить? Ведь на боло­тистой местности сложно ­забивать сваи для будущих домов. ­Климат пугал вынужденных переселенцев еще больше, чем бытовая неус­троенность. Дома и министерства можно отстроить, но погоду ведь не переделаешь. Летом – нашествие саранчи и комаров, зимой – морозы.



Большинство людей не ­ве­рили, что новая столица ­состоится, думали, что временно. О том, что Астана – это уже столица, напоминала ­лишь гигантская стройплощадка, в которую превратился город. Строительство стало в те годы локомотивом казахстанской экономики, но в «вагонах» ­бы­ли пока еще одни ино­стран­цы – ­новую казахскую сто­лицу строили турки, югославы, ­албанцы… Через несколько ­лет и наши тоже научатся строить по ­международным стан­дартам, и тогда в столицу со всей страны потянутся не только чиновники, но и те, кто ­умеет работать руками.



Куаныш Султанов – один из самых верных и надежных соратников Нурсултана ­Назарбаева. Он всегда знал, для чего этот переезд.



– Если бы просто понастрои­ли красивых зданий, назвав это столицей, здесь сейчас не было бы ни души. Но сейчас это город перспективной молодежи из разных концов страны. Значит, у города есть душа, – говорит сегодня Куаныш Султанов.



Звезды – в каждом доме



Один из соавторов и ведущих проекта «В формате VHS», продюсер КТК Евгения Сакенова не просто вместе со страной пережила эти 30 лет, но и, будучи одной из первых корреспондентов, ведущих телевизионных неофициальных «новостей», стала летописцем событий.



– Сегодня я могу сказать: как же мы быстро забыли все это, хотя прошло всего 30 лет! – говорит она. – В масштабах истории это всего ничего, но нынешнюю нашу жизнь даже близко нельзя сравнивать с тем, что было тогда. Поэтому я считаю, что кадры, которые ­запечатлены на пленке в ­формате VHS, сегодня нужно использовать в качестве идеологического инструмента, чтобы люди, глядя на них, оглянулись назад. То, что они увидят там, – тоже наша страна.



Чтобы показать их современному зрителю, мы оцифровали кадры, снятые на несуществующую сегодня пленку на больших квадратных кассетах. Поэтому телесериал и называется «В формате VHS».



Являясь соавтром и ведущей проекта «В формате VHS», Евгения призналась, что самой любимой из пяти серий является та, что называется «Культурный шок». Она ярче всего характеризует состояние людей, которые внезапно попали в совершенно другую жизнь.



Увидев, по ее словам, микс из откровенности, искренности и… вседозволенности, страна испытала культурный шок и… приняла это.



– Да, порой людям нечего было есть, но очень хотелось веселиться, – вспоминает она.







Клип Макпал Жунусовой с кричащим беркутом и двумя студентами-иностранцами, танцующими под казахскую песню, лучше всего рассказывает о казахстанском шоу-бизнесе первых лет независимости. Съемки того клипа абсолютная звезда 90-х, обладавшая тембром и внешнос­тью, которые сделали ее поистине народной, помнит до сих пор.



– Клип на песню «Кетсең де шалғай» сняли Александр Пономарев и Мурат Иргалиев, – рассказывает певица. – Они нашли для него афроамериканцев, которые учились в Алматы, сделали большую декорацию в студии КТК, чтобы все выглядело так, будто это происходит за границей, и все подумали, что я куда-то съездила для записи клипа.



Пономарев и Иргалиев – те самые телевизионщики, которых называют сейчас первыми настоящими продюсерами независимого Казахстана. Это они придумали в начале 90-х международный конкурс «Азия дауысы», с которого в алматинских горах и начинался казахстанский шоу-бизнес.



Где надо – эпатаж, где надо – стиль, а главное – четкое понимание того, что Казахстан может предложить остальному миру. И республика разом перестала быть не только политической, но и культурной периферией. Оказалось, что у нас полно национальной самобытности, которую грех не показать другим. Для этого в стране стали проводить меж­дународные конкурсы пес­ни, кинофестивали и даже меж­дународные конкурсы красоты.



– Мероприятия с участием иностранных гостей вызывали такой ажиотаж, что, естест­венно, не все на них могли попасть, – вспоминает Евгения Сакенова. – Выручал телевизор. О том, что к нам при­ехали Пат­рисия Каас, поп-группа «Арабес­ки» или сама Пугачева, люди узнавали из вечерних выпусков ТНН. Но самым удачным проектом в плане мультикультурного позиционирования страны на международном уровне оказался, конечно, музыкальный фестиваль «Азия дауысы», который на целых 10 лет стал главным музыкальным событием и города, и страны. Зрителей не пугали ни дождь, ни холод, когда они собирались на стадионе высокогорного катка «Медеу», чтобы послушать музыку.



Этот фестиваль, зажигая новые звезды, организовывал живые встречи со старыми кумирами, а главное – ставил планку в сфере культурного отдыха. Здесь все было по-взрос­лому: охрана гостей от особо буйных фанатов, ВИП-места для тех, кто мог раскошелиться, и пресс-конференции с заезжими артистами.



Один из героев «Культурного шока» – музыкальный продюсер Нурберген Махамбетов, вспоминая атмосферу грандиозного сейшна под открытым небом Заилийского Алатау, считает, что первый «Азия дауысы», на который он сам привозил артистов, был фантастическим по составу гостей. При этом с музыкантами высочайшего уровня, по его словам, удавалось договориться без Интернета и сотовых телефонов.



Позже Александр Пономарев и Мурат Иргалиев придумают фес­тиваль «Жас қанат», на котором загорится еще с десяток звезд.



Но к середине 2000-х фестивальная история стала сходить на нет. Грандиозные музыкальные события с участием западных звезд и ковровыми дорожками переедут в Астану, где едва ли не каждую неделю что-то открывалось и праздновалось, а шоу-бизнес ускоренными темпами начал превращаться в той-бизнес, хотя многие так и останутся душой в бесконечно интерес­ных 90-х.



...Кадры прошлых лет, запечатленные на пленке уже ушедшего формата VHS, кажутся сейчас наивными, но от этого еще более искренними. Это те самые «ламповые воспоминания», а еще из расхожих фраз тех лет – «тотальная нищета», «бандитский беспредел», «становление страны», «дух свободы», другое клише из 90-х – «не мы такие, жизнь такая».





Казахстан в нынешнем году отмечает 30-летие Независимости. Телеканал «КТК», осмысливая пройденный путь, подготовил пятисерийный проект «В формате VHS». На основе уникальных архивных материалов 90-х годов воссоздана хроника жизни страны: редкие кадры с Нурсултаном Назарбаевым, трудности того времени и одновременно огромные надежды, связанные с обретением независимости и новым вектором развития страны.Свобода в Казахстане началась с базовых потребностей. Прилавки разом стали свободны от продуктов, а кошельки – от денег. Телевизионная хроника того времени – плохо одетые люди в убогих магазинах. Если что-то появлялось и продавалось, то сдачу тиынами заменяли спичками, которые тоже были в дефиците. В городах не было отопления, горячей воды, газа. В те годы едва ли не половина информационного контента КТК была про нехватку, задержку и отсутствие – отопления, горячей воды, газа, электричества...Больше всего страдали от этого старики, они же самая активная и протестно настроенная часть населения. Если бюджетники боялись за работу, коммерсанты были заняты зарабатыванием денег, то им, кроме голода, терять было нечего. Свои претензии властям они высказывали на Старой площади Алматы.Впрочем, так было везде. Промышленные городки разом остались без снабжения, сельское хозяйство тоже погрузилось в глубокую кому. От безысходнос­ти люди начинают практиковать бартер.– Но это была молодость нашей страны, а молодость имеет право на ошибки, – говорит Евгения Сакенова. – Сейчас, ­отматывая старые пленки, трудно не признать, что за 30 лет поменялось практи­чески все вокруг. Теперь бы нам самим еще поменяться, чтобы смотреть в будущее уверенно, а в прошлое – просто с грустной улыбкой. А мы, телевизион­щики, безусловно, будем и дальше показывать, вспоминать и рассказывать об истории ­нашей страны. Потому что это не просто интересно, а важно. А материалов у нас еще много...