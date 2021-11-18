Оцифрованы уникальные кадры Казахстана 90-х годов, снятые на пленку
Галия Шимырбаева
Казахстан в нынешнем году отмечает 30-летие Независимости. Телеканал «КТК», осмысливая пройденный путь, подготовил пятисерийный проект «В формате VHS». На основе уникальных архивных материалов 90-х годов воссоздана хроника жизни страны: редкие кадры с Нурсултаном Назарбаевым, трудности того времени и одновременно огромные надежды, связанные с обретением независимости и новым вектором развития страны.
Базовые потребности
Свобода в Казахстане началась с базовых потребностей. Прилавки разом стали свободны от продуктов, а кошельки – от денег. Телевизионная хроника того времени – плохо одетые люди в убогих магазинах. Если что-то появлялось и продавалось, то сдачу тиынами заменяли спичками, которые тоже были в дефиците. В городах не было отопления, горячей воды, газа. В те годы едва ли не половина информационного контента КТК была про нехватку, задержку и отсутствие – отопления, горячей воды, газа, электричества...
Больше всего страдали от этого старики, они же самая активная и протестно настроенная часть населения. Если бюджетники боялись за работу, коммерсанты были заняты зарабатыванием денег, то им, кроме голода, терять было нечего. Свои претензии властям они высказывали на Старой площади Алматы.
Впрочем, так было везде. Промышленные городки разом остались без снабжения, сельское хозяйство тоже погрузилось в глубокую кому. От безысходности люди начинают практиковать бартер.
– Но это была молодость нашей страны, а молодость имеет право на ошибки, – говорит Евгения Сакенова. – Сейчас, отматывая старые пленки, трудно не признать, что за 30 лет поменялось практически все вокруг. Теперь бы нам самим еще поменяться, чтобы смотреть в будущее уверенно, а в прошлое – просто с грустной улыбкой. А мы, телевизионщики, безусловно, будем и дальше показывать, вспоминать и рассказывать об истории нашей страны. Потому что это не просто интересно, а важно. А материалов у нас еще много...