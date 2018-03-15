​Оцифруем – будем жить!

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Жубаныш Байгуринов

В рамках поручения Главы государства для ознакомления с ходом цифровизации на местах в Актюбинской области с рабочей поездкой побывал заместитель Премьер-министра РК Аскар Жумагалиев. Здесь он посетил ряд социальных и производственных объектов, в которых уже активно внедряются комплексные информационно-технологические платформы.

В частности, в аэропорту Аскар Жумагалиев осмотрел терминал по погашению налоговой задолженности граж­дан, выезжающих за границу. Он также посетил школу № 68 им. Ж. Ташенова, где ознакомился с использованием электронной программы «Кунделік», посетил интер­активные кабинеты, классы робототехники. В поликлинике № 6 заместителю Премьер-министра показали работу автоматизированной медицинской информационной системы услуг «Камкор».

Стоит отметить, что сегодня 72% поликлиник области уже обеспечены данными информационными системами.

Ознакомился Аскар Жумагалиев также с деятельностью центра по оказанию госуслуг «Народная канцелярия», где нынче населению предоставляется более 600 видов услуг, Call-центра станции скорой медицинской помощи, управления пассажирскими перевозками (ЦУПП). В здании АО АФ «Казпочта» заместителю Премьер-министра презентовали проект «Единый платежный документ».

Затем под его председательством на Актюбинском рельсобалочном заводе состоялось расширенное совещание по вопросам цифровизации, на котором были заслушаны представители госорганов, руководители учреждений социальной сферы, бизнеса.

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