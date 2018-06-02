Отслеживать расходы КСК онлайн смогут астанчане

Уровень подключения столичных кондоминиумов к электронной системе е-КСК, с помощью которой жители смогут отслеживать работу и расходы кооперативов, составил 97%. Об этом на встрече с жителями района Байконур сообщил председатель правления АО "Astana Innovations" Олжас Сартаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В феврале этого года процент подключения е-КСК составлял не больше 70-ти. На данный момент 97 процентов кондоминиумов уже зарегистрированы в системе", – сказал Олжас Сартаев.
Спикер отметил, что регистрация кондоминиумов в электронной системе это только первый этап.
"Второй этап – это популяризация е-КСК среди жителей столицы. Через социальные сети совместно с управлением по делам общественного развития города Астаны мы будет активно разъяснять населению все преимущества новой электронной системы", – подчеркнул он.
Также Олжас Сартаев сообщил, что согласно проведенным опросам более половины жителей столицы говорят о том, что электронные приложения помогают в повседневной жизни.
Напомним, система е-КСК предоставляет возможность получения информации о КСК и доме, подачи заявок, просмотра отчетности КСК и др.