Отслужить достойно Свежий выпуск 557 Антон СЕРОВ

В мероприятии приняли участие родные и близкие солдат, ветераны войск, офицеры Главного командования Национальной гвардии, а также представители общественных объединений.

Молодые воины с этого дня приступят к выполнению служебно-боевых задач по охране исправительных учреждений, конвоированию осужденных, обеспечению процессов Верховного суда Республики Казахстан, городских и военных судов. Ко всем присутствующим обратился стрелок 1-й учебной роты рядовой Бекзат Темиргалиев.

– Уважаемые воины, поздравляю вас с принятием Военной присяги! Желаю вам отслужить достойно этот год. Дорогие родители, мы обещаем вам, что ровно через год вернемся домой, с честью и гордостью, и самое главное – настоящими мужчинами!



