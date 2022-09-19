Фото: Минобороны РК
Общество , Образование
Отслужившие в армии смогут поступать в вузы без ЕНТ

Министерство обороны Казахстана совместно с Министерством науки и высшего образования, а также с ведущими вузами страны инициировало проект по повышению мотивации к прохождению срочной воинской службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Проект предусматривает предоставление всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, возможности поступления на обучение в вузы на платной основе в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования без учета Единого национального тестирования. Причем поступить они смогут в течение календарного периода, то есть, например, после демобилизации осенью. А пройти обучение на военной кафедре вузов все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.

Отдельным, наиболее достойным военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза.

Для этой же категории отличившихся молодых людей будет предоставлена возможность поступления в военные учебные заведения Министерства обороны без экзаменов и без учета ЕНТ и тоже в течение календарного периода.

Преимущественное право при поступлении в военные учебные заведения без экзаменов и на получение гранта для обучения в гражданских вузах планируется также предоставить отслужившим срочную воинскую службу детям военнослужащих.

Реализация проекта не требует внесения изменений в законодательство в области образования.

Около 40 высших учебных заведений во всех регионах страны подтвердили намерение предоставить образовательные льготы для юношей, отслуживших срочную воинскую службу.

В свою очередь Министерство обороны уже начало работу по внесению изменений в соответствующие правила, утверждаемые приказами министра. Реализация проекта начнется с 2023 года. Льготы на получение образования распространятся на солдат, которые в настоящее время проходят срочную воинскую службу и подлежат призыву в 2022 году.

 

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