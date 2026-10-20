Отсрочка по кредитам для военнослужащих: что нужно знать

В АРРФР напомнили о порядке предоставления отсрочки по банковским займам и микрокредитам гражданам, призванным на срочную воинскую службу, сообщает Kazpravda.kz

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Отсрочка предоставляется автоматически на весь период срочной службы и еще на 60 календарных дней после ее окончания.

На период отсрочки приостанавливаются платежи по основному долгу и вознаграждению. При этом вознаграждение за период отсрочки не начисляется.

Отдельно обращаться в банк или микрофинансовую организацию (МФО), подавать заявление, предоставлять справку из военкомата либо подписывать дополнительное соглашение к кредитному договору не требуется.

Сведения о призыве и увольнении со срочной службы передаются кредиторам в рамках информационного взаимодействия Минобороны, кредитных бюро и финансовых организаций.

Что делать, если просрочка возникла до призыва?

В отношении задолженности, по которой начаты процедуры взыскания, законодательством также предусмотрена приостановка соответствующих процедур на период прохождения срочной службы в установленных случаях.

После окончания службы задолженность сохраняется. Поэтому до призыва рекомендуется проверить состояние своих кредитных обязательств и при необходимости принять меры по их урегулированию.

Новые кредиты во время срочной службы не выдаются

С 31 августа 2025 года военнослужащим срочной службы запрещено предоставлять новые банковские займы и микрокредиты. При рассмотрении заявки банк или МФО проверяет статус гражданина через кредитное бюро. При наличии в кредитном отчете информации о прохождении срочной службы кредитор не выдает новый заем или микрокредит.

Напомним, механизм автоматической отсрочки действует с августа 2024 года. По данным АО «Государственное кредитное бюро», с августа 2024 года по 1 июня 2026 года отсрочка предоставлена 82,1 тыс. военнослужащих срочной службы по займам на общую сумму 23,5 млрд тенге.

За первое полугодие 2026 года отсрочка предоставлена 30 тыс. военнослужащим по займам на общую сумму 7,5 млрд тенге.

Перед призывом военнослужащим рекомендуется проверить свой кредитный отчет, чтобы убедиться в наличии и актуальности информации обо всех кредитных обязательствах.

Важно: Отсрочка не означает списание задолженности. После окончания установленного периода обязательства по кредиту сохраняются, и заемщику необходимо продолжить их исполнение.