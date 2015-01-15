Отстаивать интересы государства, защищать права пассажиров 685 Ибрай Тлеугалеев, главный транспортный прокурор РК

В Послании Главы государства «Стратегия «Казахстан-2050: Новый политический курс состоявшегося государства» подчеркнута важность транспортной инфраструктуры как главной артерии экономики страны. В прошедшем году укрепление законности и правопорядка в поднадзорном транспортном регионе, защита конституционных прав граждан, интересов общества и государства, обеспечение экологической и общей безопасности на транспорте стали основными целями работы транспортной прокуратуры Казахстана.

В связи с этим в 2014 году при осуществлении надзора за законностью в социально-экономической сфере проведено 389 проверок, выявлено 40 716 нарушений законности, внесено 2 724 акта прокурорского надзора, в том числе рассмотрено 1 691 представление, удовлетворено 433 протеста, 40 исков и заявлений, исполнено 167 предписаний, дано 342 разъяснения закона, объявлено 51 предостережение. По результатам проверок возбуждено 37 уголовных дел. Мерами надзора отменено и изменено 2 608 незаконных актов, к дисциплинарной ответственности привлечены 2 562 лица, административной – 1 988, материальной – 197.

Во исполнение поручения Генерального прокурора основные усилия были направлены на защиту экономических интересов государства. Размер возмещенного ущерба составил 8,8 млрд. тенге, из них в госбюджет возвращено свыше 8 млрд. тенге, что обеспечило производство адресных социальных выплат нашим гражданам.

В рамках надзора за законностью в таможенной сфере внесено 44 представления, по результатам рассмотрения к различным видам ответственности привлечены 37 должностных лиц, возбуждено 14 уголовных дел, наложены административные штрафы на сумму свыше 1,6 млн. тенге. Судами удовлетворено 27 исков о признании предметов контрабанды бесхозными и обращении их в доход государства на сумму 564,4 млн. тенге.

Выявлены факты незаконного экспорта газосетевыми организациями более 80 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа.

Положительные результаты достигнуты в сфере надзора за соблюдением налогового законодательства, где по актам прокурорского реагирования в госбюджет взыскан ущерб в размере 6,8 млрд. тенге.

Выполнение задачи по превращению Казахстана в крупнейший региональный транзитный хаб невозможно без обеспечения надлежащего уровня транспортной безопасности. С учетом этого, наряду с оперативным расследованием транспортных происшествий и наказанием виновных, ГТП проводится целенаправленная работа по выявлению фундаментальных причин снижения безопасности на транспорте.

По результатам рассмотрения нашего представления вновь образованным МИР РК создан специальный департамент по расследованию происшествий на железнодорожном транспорте. Кроме того, рассматриваются вопросы разработки порядка проведения аудита системы управления безопасностью участников перевозочного процесса с выдачей сертификата безопасности.

Вместе с тем проведенные проверки в деятельности предприятий ремонтного и локомотивного хозяйств на железнодорожном транспорте свидетельствуют о многочисленных нарушениях требований действующего законодательства, выраженных в эксплуатации изношенного подвижного состава, с просроченными сроками ремонта, без государственной регистрации. Более того, есть случаи, когда при ремонте применяются бывшие в употреблении запасные части, ввиду отсутствия новых.

По актам органов транспортной прокуратуры приостановлена эксплуатация 127 единиц железно-дорожного подвижного состава и 70 единиц средств измерения, не прошедших поверку.

Значительная работа проведена в сфере обеспечения безопасности на воздушном транспорте. К примеру, по акту прокуратуры Комитетом гражданской авиации бывшего МТиК РК приостановлен и в последующем отозван сертификат эксплуатанта авиакомпании LUK AERO. Установлены факты незаконной выдачи Комитетом гражданской авиации разрешения на выполнение полетов двух воздушных судов АО «Jet Airlines» (чартерные авиарейсы), не включенных в спецположение сертификата эксплуатанта. Данные сертификаты по предписанию ГТП отозваны.

Анализ соблюдения законности при обеспечении безопасности полетов свидетельствует о наличии системных проблем, связанных с размещением различных объектов в районе аэропортов и выделением земельных участков под их строительство. Так, установлены факты размещения объектов различной категории без соответствующего разрешения КГА в районе аэропортов Астаны, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорска, Кокшетау, Тараза и Шымкента. По нашему письму Комитет гражданской авиации проводит обследование всех указанных объектов (всего более 400) с целью установления их реального влияния на состояние безопасности полетов.

В деятельности аэропортов, подверженных проверке, выявлены многочисленные нарушения санитарных и противопожарных норм.

На воздушном транспорте выявлены факты обслуживания коммерческих перевозок авиационным персоналом, не имеющим соответствующих допусков. Есть случаи, когда авиарейсы не обеспечены минимальным количеством бортпроводников, нарушаются нормы труда и отдыха последних.

Разработанные авиакомпаниями внутренние акты противоречат национальному законодательству и существенно ущемляют права, в том числе конституционные, широкого круга лиц.

Результаты проверки применения законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов пассажиров на железнодорожном и воздушном транспорте, свидетельствуют, что на сегодня транспортно-коммуникационный комплекс не в состоянии в полном объеме удовлетворять потребности населения. По всей республике наблюдается ненадлежащая экипировка пассажирских вагонов, выражающаяся как в недостаточном количестве необходимых средств, так и экипировкой товарами в изношенном состоянии (постельное белье, шторы, ковровые дорожки, посуда).

Состояние и оснащенность железнодорожных вокзалов АО «Вокзал-Сервис» также вызывают многочисленные нарекания. К примеру, установлены факты эксплуатации 23 зданий вокзалов и пунктов обслуживания пассажиров без наличия приемки их строительства и капитального ремонта государственной приемочной комиссией. Лишь единицы из проверенных вокзалов обеспечивают соблюдение прав инвалидов, в том числе на беспрепятственный доступ к объектам транспортной инфраструктуры.

Несмотря на проводимую государством и общественностью работу по защите прав людей с ограниченными возможностями, множество вокзалов либо вовсе не имеют пандусов, либо те не соответствуют предъявляемым требованиям. Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов и маломобильных групп населения помещения, туалеты и прочее.

Результаты проверки на водном транспорте свидетельствуют о все еще допускаемых нарушениях в данной сфере. В частности, аварийность из года в год остается практически на прежнем уровне, хозсубъектами допускаются существенные нарушения, негативно влияющие на безопасность судоходства в целом. В основном это касается деятельности республиканских предприятий водных путей и РГП «Регистр судоходства», которые не в полном объеме справляются с возложенными на них функциями.

К примеру, проверкой установлено, что основная работа Регистра судоходства Казахстана –техническое освидетельствование речных судов, осуществлялась с использованием неисправных средств измерений, а часть имеющихся измерительных приборов эксплуатировалась с поддельными сертификатами об их метрологической поверке.

На этом фоне контроль за дея­тельностью подведомственных предприятий со стороны уполномоченного органа практически отсутствует. Так, деятельность РГКП «Регистр судоходства Казахстана» по вопросам осуществления возложенных государством функций по обеспечению технической безопасности судов не проверялась с момента создания данного предприятия.

Выявлена также и такая «болевая точка», как недостаточный парк собственных судов в территориальных инспекциях транспортного контроля, что препятствует надлежащему осуществлению контрольных функций. Эти и другие проблемные вопросы, связанные с нарушениями бюджетного, налогового, трудового законодательства, а также законодательства о госзакупках, были обсуждены на заседании коллегии ГТП.

Одной из проблем на транспорте является его отрицательное техногенное воздействие на природную среду, в том числе выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, загрязнения почвы и размещение твердо-бытовых отходов в нарушение установленных требований. За такого рода нарушения по мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 96 должностных лиц, к административной – 273, в госбюджет возмещен ущерб на сумму 358 млн. тенге.

Особое внимание уделялось высшему надзору, соблюдению прав граждан, гарантированных Основным законом страны. Принятыми мерами защищены конституционные права 29 422 работников транспортных предприятий, погашена задолженность по заработной плате на сумму более 620 млн. тенге.

Важным фактором повышения эффективности деятельности надзорных органов стала активизация взаимодействия с гражданским обществом. Члены общественного совета при ГТП активно участвуют в обсуждении актуальных вопросов укрепления законности и правопорядка.

С учетом поручений, данных Генеральным прокурором, транспортные прокуроры нацелены на дальнейшее повышение эффективности прокурорского надзора и реализацию Послания Главы государства народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». Здесь наша задача заключается в обеспечении безопасности на транспорте, повышении координирующей роли прокуратуры и правоохранительных органов в вопросах укрепления законности и правопорядка в транспортном комплексе страны.