​Отставание науки непозволительно

Для претворения в жизнь задач, поставленных в недавнем Послании Президента народу Казахстана, необходимы усилия госорганов, бизнес-структур, ученых, всех казахстанцев. В связи с этим для успешной реализации намеченных планов и второго этапа Государственной программы индустриально-инновационного развития в аграрном секторе необходимо их научное обеспечение. В частности, нужны новые технологии, высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур, высокопродуктивные породы скота, адаптированные к конкретным природно-климатическим зонам.

Однако в силу ряда обстоятельств сельскохозяйственные научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения нашей рес­публики в настоящее время не способны в полном объеме выполнить эту задачу. Проблема заключается в том, что их техническая вооруженность значительно отстает от передовых агроформирований. На опытных полях изучаются технологии с участием плос­корезов, культиваторов, борон, лущильников, сеялок и другой техники образца 1960 года выпуска. В связи с этим разрабатываемые технологии приемлемы только для слабых хозяйств со старым машинотракторным парком. А передовые сельхозформирования их рекомендации не могут использовать, так как они в своем развитии значительно опережают аграрные научные учреждения, располагая современными мощными тракторами, широкозахватными почвообрабатывающими орудиями, посевными комплексами и другой техникой, а также оснащены космической навигационной системой и автоматизированным управлением технологическими процессами.

Получается парадокс. Ведь на деле наука должна опережать производство как минимум на 5–10 лет, а по факту она на столько же отстает от передовых хозяйств. Для успешного проведения полевых и лабораторных исследований ученым наших НИИ требуются специальная малогабаритная техника и современное лабораторное оборудование.

Перед землеустроительной службой Казахстана сегодня стоит задача проведения тотальной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, настоятельно требующая своего решения. Такая корректировка нужна по ряду причин. К примеру, в некоторых регионах страны наблюдается наступление леса на степь. Это, конечно, положительный момент, но нужно просто узаконить эти площади. Ведь сегодня у нас есть нарушенные и полнос­тью эродированные земли, которые следует исключить из сельскохозяйственного оборота. Имеются также факты неучтенной трансформации земель из пашни в пастбища или, наоборот, из пастбища в пашню. Все это указывает на острую необходимость переу­чета земель.

Что касается агрохимичес­кой службы, то у нас ее сегодня практически нет. Существующий Республиканский научно-методический центр агрохимической службы выполняет в основном контроль­ную функцию и оказывает консалтинговые услуги. А в регионах нет агрохимичес­ких лабораторий, которые должны проводить проект­но-изыскательские работы по агрохимическому обследованию полей, составлению картограмм обеспеченности почв подвижным фосфором, обменным калием, кислотности почв, карты солонцов. Более того, эти лаборатории должны осуществлять мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами, радионуклидами и пестицидами. А между тем процесс снижения плодородия и загрязнения почв в Казахстане продолжается, но при этом научное обеспечение сохранения и воспроизводства плодородия почв, по сути, производится сегодня «на ощупь».

Площадь природных кормовых угодий республики сегодня составляет 182 млн га. По площади сенокосов и пастбищ мы занимаем второе место в мире после Австралии. Но 60% этих земель частично деградированы, а 15 млн га деградированы полностью. А потому необходимо проводить работу по их коренному и поверхностному улучшению в связи с развитием животноводства.

Основным тормозом развития отгонного животноводства в стране является обеспечение поголовья скота водопоями, которые требуют значительных инвестиций. При положительном решении этой проблемы мы можем рассчитывать на резкий подъем производства животноводчес­кой продукции.

В рамках реализации прог­раммы перехода к «зеленой» экономике по приоритету органическое земледелие у нас имеются большие перспективы в укреплении аграрного сектора экономики. Этому благоприятствует то обстоятельство, что 90% земель сельскохозяйственного назначения пока еще не загрязнены, экологически чистые. Таким образом, у нас есть исторический шанс завоевать мировой рынок по экспорту экологически чис­той продукции. В этом плане ученым предстоит провести большую работу. Необходимо разработать научные основы органического земледелия, его систему по зонам страны, а также технологии возделывания экологически безопасных культур, стандартизацию и сертификацию органических продуктов.

Весьма злободневным становится и вопрос подготовки научных специалистов. Дело в том, что республика сегодня перешла на европейскую трехуровневую систему подготовки кадров – бакалавриат, магистратура и докторантура, молодым специалистам присваиваются степени бакалавра, магистра и доктора философии (PhD). Доктор PhD в принципе может вести самостоятельную научно-исследовательскую работу. Но за три года обучения в докторантуре докторант успевает разработать в лучшем случае какой-то фрагмент той или иной технологии. Для разработки же полной системы требуются время и высокая квалификация. Поэтому для подготовки научных кадров необходимо в системе образования открыть постдокторантуру. Раньше мы готовили докторов наук, сейчас их подготовка прекращена, и действующих докторов наук становится все меньше и меньше, а поэтому сегодня необходимо устранить этот пробел и укрепить аграрную науку кадрами высокой квалификации.