Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр в кулуарах Правительства прокомментировал отставку акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Умирзак Естаевич - опытный руководитель. Он долгое время возглавляет различные структуры государственной службы. Его можно назвать политическим тяжеловесом. Решение, которое он принял, совершенно правильное. И закон о госслужбе гласит о том, что при признании вины подчиненного непосредственно его руководитель подает прошение об отставке, которое принимается или не принимается вышестоящим руководителем. Поэтому то, что он сделал, это совершенно логично", – сказал Скляр.

Напомним, накануне аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку. Ранее он заявлял, что покинет свой пост, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом.

Приговор в отношении экс-акима Кентау вступил в силу. Махажанов в июле 2022 года был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.