Отставной генерал стал президентом Чехии

Фото: russia-today.net

Отставной генерал и бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел избран президентом Чехии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

8 марта Петр Павел сменит на посту главы государства Милоша Земана, который не мог, согласно национальной конституции, добиваться переизбрания после двух пятилетних президентских мандатов.

Петр Павел заручился поддержкой больше 58% избирателей. Это около 3,5 млн жителей.

Интерес избирателей к нынешним президентским выборам был значительно выше, чем к прошлым - явка стала рекордной.

На первой пресс-конференции, которая состоялась после объявления его победы на выборах, Павел подчеркнул, что в качестве президента будет отстаивать интересы всех чешских граждан и не будет делать различия по принципу, голосовали ли они за него или против.

Прошедшие президентские выборы стали третьими в истории Чешской республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом.