Отстоять правоту – реально

Статьи,Будьте бдительны!
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

За восемь месяцев этого года специалисты областного департамента торговли и защиты прав потребителей помогли жителям региона вернуть свыше 44,5 млн тенге, потраченных на некондиционные товары и некачественные услуги. В ведомстве подвели промежуточные итоги работы и рассказали о наиболее резонансных фактах отстаивания прав граждан.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из самых крупных споров развернулся вокруг покупки нового автомобиля за 11 млн тенге. Транспортное средство мужчина покупал в автосалоне в кредит. Однако в момент передачи ключей радость покупки сменилась шоком: внимательный покупатель заметил явные следы эксплуатации. Под видом машины с конвейера ему пытались продать подержанный автомобиль. Подписывать акт приема-передачи актюбинец отказался и сразу обратился за помощью к специалистам.

– Это прямое нарушение прав потребителя на получение достоверной информации о товаре, – комментирует случай руководитель областного департамента торговли и защиты прав потребителей Талгат Раимкулов. – Наши сотрудники немедленно включились в процесс: дали правовые разъяснения, помогли грамотно выстроить диалог как с банком, оперировавшим кредитом, так и с самим продавцом. Когда в автосалоне поняли, что дело принимает официальный оборот и закон полностью на стороне покупателя, конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке. В итоге человеку заменили машину на абсолютно новый аналог той же стоимости.

Впрочем, обмануть потребителя пытаются не только в крупных сегментах рынка. Нередко граж­дане рискуют и на мелких бытовых заказах. Так, сразу несколько жителей региона остались без денег и подарков, заказав букеты к торжествам. Продавцы попросту забрали предоплату, а цветы не доставили. Благодаря вмешательству департамента пяти пострадавшим уже вернули в общей сложности свыше 100 тыс. тенге.

Отдельной головной болью для ведомства стала сфера туризма. Всего за два месяца в департамент поступило 10 идентичных обращений от актюбинцев, чей долгожданный отдых был сорван. Люди оплачивали туры, но в назначенный день не получали ни моря, ни своих денег.

По каждому факту юристы провели консультации и помогли сформировать правовую позицию для возврата средств. А одного предпринимателя, который проигнорировал официальную письменную претензию клиента, настигла административная кара – его оштрафовали на 86,5 тыс. тенге.

– К сожалению, многие бизнесмены до сих пор рассчитывают на юридическую неграмотность граждан, забывая при этом о статье 8-1 Закона «О защите прав потребителей», где четко прописано, что продавец или исполнитель не имеет права включать в договор условия, ущемляющие права человека. Любые пункты о невозврате средств за непредоставленную услугу или ограничении ответственности продавца незаконны. А статья 10 прямо гарантирует: если вам предоставили недостоверную информацию и товар не соответствует заявленным свойствам, вы имеете полное право расторгнуть договор и потребовать возмещения всех убытков, – отмечает Талгат Раимкулов.

Все эти истории объединяет одно: предприниматели рассчитывали, что граждане махнут рукой и не захотят ввязываться в разбирательства. Однако практика показывает, что отстоять свою правоту клиенту вполне реально, главное – делать это правильно и своевременно.

– Мой совет всем потребителям – храните документы. Чеки, банковские выписки, договоры, гарантийные талоны и даже скриншоты переписки в мессенджерах – это главная броня. Если ваши права нарушают, не бойтесь обращаться к нам. Департамент оказывает содействие на всех этапах: от консультаций и досудебных претензий до участия в судебных процессах в качестве третьей стороны. Защита законных интересов граждан – наша прямая обязанность, – подчеркивает Талгат Раимкулов.

С начала года в департамент поступило свыше полутора тысяч обращений, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего жители региона сталкиваются с нарушения­ми в сфере розничной торговли и бытовых услуг. Заметный рост показывает и электронная торговля: число жалоб на онлайн-покупки увеличилось на 28% и достигло 303 фактов. Остальные обращения затронули сферы общественного питания, ЖКХ, транспортные, туристические, медицинские и финансовые услуги.

В профильном ведомстве подчеркивают: такой рост активности говорит о главном – актюбинцы перестают мириться с халатностью и обманом. По результатам рассмотрения обращений положительно решены вопросы 843 потребителей. Правовая помощь оказана 220 гражданам. Еще 351 обращение направлено по компетенции в уполномоченные государственные органы. Работа по остальным продолжается.

#торговля #потребитель #возврат средств

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