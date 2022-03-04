Отстреливал собак на АЗС аким в ЗКО: полиция провела проверку (видео)

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области озвучили результаты проверки по факту отстрела собак на АЗС акимом сельского округа Таскалинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

«2 марта примерно в 13:15 часов в Достыкском сельском округе Таскалинского района ЗКО гражданин А. 1966 года рождения, находясь на АЗС VenOil, произвел два выстрела в бродячих собак из своей пневматической винтовки. Однако в виду плохого зрения ему не удалось попасть в животное», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Таскалинского района. Проверка установила, что в действиях А. отсутствуют признаки административного или уголовного правонарушения, а собаки действительно являются бродячими.

«В связи с тем, что гражданин А. является акимом данного округа материал направлен в акимат Таскалинского района для рассмотрения его действий на заседании дисциплинарной комиссии, по итогам которой будет дана правовая оценка и приняты меры дисциплинарного воздействия», – заключили в ДП.