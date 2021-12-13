Отсутствие на сайте Интерпола фигурантов по делу LRT объяснил Антикор
Антикоррупционная служба дала комментарий относительно информации в СМИ об отсутствии разыскиваемых по делу LRT Т. Ардана и К. Султанбекова на сайте Интерпола, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
"В рамках уголовного дела в отношении должностных лиц акимата города Нур-Султана и других лиц по фактам хищения денежных средств, выделенных на реализацию проектов LRT, BRT/ITS, Ардан Т. и Султанбеков К. объявлены в международный розыск по "красному бюллетеню" (с целью ареста и экстрадиции).
Проведенными мероприятиями установлено, что Ардан Т. находится в Турции. Судом заочно выдана санкция на его арест. Правоохранительными органами данного государства проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.
Вместе с тем установлено, что Султанбеков К. находится на территории США. Об его задержании и экстрадиции неоднократно были направлены ходатайства. Однако по законодательству США наличие "красного бюллетеня" не является основанием для задержания разыскиваемого, если он не нарушил миграционного режима. Кроме того, экстрадиция нашего гражданина усложняется отсутствием двустороннего соглашения о выдаче преступников. Данный вопрос прорабатывается уполномоченным органом", - сообщили в агентстве.
В ведомстве отметили, что согласно требованиям и правилам Международной Организации уголовной полиции Интерпол, публикации на публичном веб-сайте Интерпола подлежат сведения о розыске преступников, совершивших преступления, вызвавшие большой общественный резонанс, а также представляющие высокую общественную опасность (убийство, терроризм, экстремизм и др.).
Именно эти критерии служат основанием для включения разыскиваемых лиц в общедоступный список.
Окончательное решение о публикации сведений на публичном веб-сайте принимается Генеральным секретариатом Интерпола (Лион, Франция).
Таким образом, отсутствие разыскиваемых лиц К. Султанбекова и Т. Ардана на публичном сайте не означает их отсутствие в базе данных Интерпола, пояснили в Антикоре.