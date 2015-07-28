Отсутствие внимания приводит к беде Свежий выпуск 427 Беседовал Олег ТАРАН

– Оразалы Ермагамбетович, скажите, в чем заключается общественная опасность правонарушений против половой неприкосновенности подростков?

– Я думаю, ответ очевиден. Сексуальные преступления оказывают негативное влияние на психику детей и подростков, на их нормальное физическое и психическое развитие. Они могут крайне отрицательно отразиться в дальнейшем, образно говоря, сломать ребенку жизнь. А в ближнесрочной перспективе угроза состоит в моральном развращении, в пробуждении у детей раннего полового влечения, в развитии неправильной нравственной точки зрения об интимных отношениях и отклонениях от естественных норм половой жизни.

Дети и подростки в силу своей беззащитности, любопытства, непонимания характера совершенных с ними сексуальных действий, легко становятся жертвами преступника. Эта легкость впоследствии толкает негодяев на более тяжкие преступления, поскольку перешагнувший через определенный моральный барьер индивидуум считает себя способным и готовым на гораздо худшее, вплоть до убийства.

– То есть можно сказать, что мотив подобных преступлений – не только удовлетворение сексуальных потребностей?

– Изначально все-таки именно это движет большинством преступников. Но когда совершаются подобные преступления, к ним присоединяются и многие другие, как, например, шантаж, угроза, приведение жертвы в беспомощное состояние, например с использованием алкоголя или наркотических препаратов, банальное избиение. Насилие нередко совершается с использованием беспомощного состояния, что является отягощающим вину фактором.

К сожалению, помимо совершения насильственных действий незнакомцами, иногда это делают люди, которым жертвы безоговорочно доверяют – отцы, отчимы, педагоги. По статистике, порядка 8% подобных случаев приходится на их долю.

– Скажите, а каков психологический портрет потенциальной несовершеннолетней жертвы насильника?

– Как показывают исследования, в 74% случаев изнасилований жертвами становятся девочки в возрасте 12–14 лет. Их характеризуют такие черты, как легкость при знакомстве, смелость и доверчивость по отношению к незнакомым мужчинам. Половина жертв воспитывались без необходимого родительского присмотра, у них имелись конфликтные отношения в семье.

– Каковы наиболее опасные места в плане совершения насильственных действий?

– Если речь идет о городе, то чаще всего здесь насилие совершается в помещениях. В сельской местности большая часть подобных преступлений происходит на улице.

При совершении изнасилования в жилых помещениях характерно применение грубого насилия, угроз. Это объясняется тем, что преступник боится, что крики жертвы привлекут внимание соседей. Здесь следует отметить, что значительная часть преступлений в помещениях совершалась в одиночку, и основная доля сексуальных посягательств по месту исполнения приходится на квартиры, дачи, подвалы, реже подъезды, лифты.

Что самое прискорбное – не менее 30% потерпевших, подвергнутых изнасилованию в помещении, были знакомы с преступником в пределах различного времени – от одного месяца до года. Об этом свидетельствует тот факт, что большинство из них в момент совершения преступления находились в районе собственного проживания, после определенного времяпрепровождения с нападавшим.

Что же касается уличных изнасилований несовершеннолетних, то для них характерны такие особенности, как незнакомство насильника с жертвой и дефицит времени. Таким нападениям свойственно то, что они могут совершаться как в группе лиц, так и в одиночку. При этом свыше 90% преступников, совершивших сексуальные посягательства на улице, находились в состоянии алкогольного опьянения.

– Почему особое внимание в противодействии сексуальному насилию над несовершеннолетними уделяется Интернету?

– Дело в том, что Всемирная сеть и современные технологии в отдельных случаях могут стать одним из инструментов пособничества педофилам. И речь идет не только о возможности их контактов с несовершеннолетними посредством социальных сетей. С появлением информационных технологий, позволяющих распространять порнографические материалы с участием детей и подростков, это может стать, с одной стороны, инструментом преступника для шантажа с желанием добиться определенных целей, а с другой – способом крайне отрицательно повлиять на несозревшую психику, доведя жертву до различных крайностей, не исключая и суицида. В связи с этим проводится работа, связанная с усилением охраны интересов несовершеннолетних, в том числе их защиты от посягательств на половую неприкосновенность с использованием Интернета.

Здесь будет уместно привести совсем недавний случай: в Карагандинской области неизвестный мужчина угрожал подросткам, заставлял их снимать фото и видео интимного характера и отсылать ему через Whats App. В ДВД области поступило от родителей подростков несколько заявлений о сексуальных домогательствах к детям со стороны неизвестного. Также они принесли в качестве доказательств сотовые телефоны своих детей, в которых сохранилась переписка с ним. Для установления личности, местонахождения, а также задержания неизвестного сотрудники полиции использовали новейшие высокие технологии, стоящие на вооружении в органах внутренних дел. Вскоре удалось выяснить, что это был за гражданин. Ему 34 года, работал на стройке охранником и свободное время посвящал переписке с подростками, не вызывая подозрений у коллег по работе. Сотрудники УБОПа провели задержание. Своей вины мужчина не отрицал, тем более что в момент задержания на его сотовый телефон через Whats App продолжали поступать сообщения от подростков. В отношении него проводится досудебное расследование.

– Что конкретно предусматривает для насильников новый Уголовный кодекс?

– С введением с 1 января текущего года нового УК РК уголовная ответственность за половые преступления против несовершеннолетних усилена. Например, согласно части 3 статьи 122 УК РК за неоднократное половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Такое же наказание предусматривает и часть 3 статьи 124 УК РК. Кроме того, на подобных преступников не распространяются такие основания освобождения от уголовной ответственности, как освобождение в связи с деятельным раскаянием, примирением. Эти лица не подлежат освобождению от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора.

– Каков алгоритм действий родных и близких, чей несовершеннолетний ребенок подвергся насилию?

– В случаях сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по месту происшествия, телефон полиции – 102. Если это произошло на улице, нужно обратиться за помощью к прохожим, может, кто-то видел, с кем находился ребенок перед совершением над ним насильственных действий. Эти меры помогут полиции действовать по «горячим следам». Также, если потерпевший подвергся физическому насилию, необходимо обратиться в «скорую помощь» или к доктору и непременно сказать, что потерпевший стал жертвой сексуального преступления. Перед осмотром врача нельзя мыться, чтобы сохранились следы преступления.

Детям и подросткам необходимо внушать, что в случае возникновения опасных ситуаций им не нужно бояться шума или скандала, если ситуация развивается не в их интересах. Если рядом есть жилое помещение, в крайнем случае можно бросить в окно любой предмет, что вызовет шум и отпугнет нападающего. В конце концов, лучше потом родителям заплатить пострадавшим людям за материальный ущерб, чем потом всю жизнь расплачиваться за моральные страдания ребенка или чего хуже – переживать его гибель.

– Оразалы Ермагамбетович, что, на ваш взгляд, еще требуется предпринять, чтобы остановить волну насилия против несовершеннолетних?

– Я считаю, что в противодействии насильственным преступлениям сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних необходимо улучшать профилактическую работу в образовательных учреждениях, постоянно разъясняя детям правила поведения на улице и в других местах. На родительских собраниях воспитатели и преподаватели должны указывать на недопустимость обстоятельств, которые могут привести к совершению насильственных действий сексуального характера и других половых преступлений в отношении подростков.

Кстати, среди таких обстоятельств можно выделить отсутствие определенного контроля, максимального внимания со стороны родителей или лиц, их заменяющих, к психологическому состоянию ребенка. Приведу такой негативный пример – большинство преступлений остаются неразоблаченными по той причине, что дети, подвергшиеся насилию, не сразу рассказывают родителям о произошедшем из страха быть наказанными за непослушание. А ведь подобное поведение побуждает преступников совершать новые насильственные действия, причем как в отношении потерпевших, хранящих молчание, так и против новых жертв. Об этом следует помнить и делать соответствующие выводы.

