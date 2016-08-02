​Отважная Настя

Эта маленькая девочка совершает поступки, на которые готовы пойти далеко не все взрослые, утверждают профессиональные спасатели. Недавно она спасла пятилетнюю малышку, которая упала в заболоченный ров.

…Руслану лишь на минуту потеряли из виду. А потом бросились искать. Тонущего ребенка случайно увидела девятилетняя школьница и побежала на помощь, ничего не опасаясь, хотя и плавать не умеет, и силенок не много. И ведь вытащила малышку из трясины! Как сообщила пресс-служба ДЧС, это уже не первый случай, когда Настя спасает малышей.

Прошлым летом она сняла с дерева девочку, потом уберегла четырехлетнего мальчика от попадания под автомобиль. Департамент по ЧС Карагандинской области не оставил без внимания все эти поступки. Бесстрашную Настю наградили благодарственным письмом и вручили в подарок большого мягкого медведя.

– У Насти огромное серд­це. Не каждый осмелится пойти на риск ради спасения другого. Мы надеемся, что в будущем она выберет профессию спасателя, ведь доброе сердце, самоотверженность и готовность прийти на помощь – самые главные качества для спасателей, и это все у нее есть, – говорят в руководстве ДЧС области.