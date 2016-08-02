​Отважная Настя

Свежий выпуск
513
Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Эта маленькая девочка совершает поступки, на которые готовы пойти далеко не все взрослые, утверждают профессиональные спасатели. Недавно она спасла пятилетнюю малышку, которая упала в заболоченный ров.

…Руслану лишь на минуту потеряли из виду. А потом бросились искать. Тонущего ребенка случайно увидела девятилетняя школьница и побежала на помощь, ничего не опасаясь, хотя и плавать не умеет, и силенок не много. И ведь вытащила малышку из трясины! Как сообщила пресс-служба ДЧС, это уже не первый случай, когда Настя спасает малышей.

Прошлым летом она сняла с дерева девочку, потом уберегла четырехлетнего мальчика от попадания под автомобиль. Департамент по ЧС Карагандинской области не оставил без внимания все эти поступки. Бесстрашную Настю наградили благодарственным письмом и вручили в подарок большого мягкого медведя.

– У Насти огромное серд­це. Не каждый осмелится пойти на риск ради спасения другого. Мы надеемся, что в будущем она выберет профессию спасателя, ведь доброе сердце, самоотверженность и готовность прийти на помощь – самые главные качества для спасателей, и это все у нее есть, – говорят в руководстве ДЧС области. 

Популярное

Все
В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялись торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах»
Подарить надежду
Соперник назвал состав
Лайфхак из прошлого
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
Взрослые за партой
Байбарыс – Искандер своей эпохи
Самый таинственный волонтер страны Человек в маске рассказал «Казахстанской правде» о том, что им движет, когда он помогает другим
Наука в регионе для региона
В Атырау начал работу третий Национальный курултай
Расширяя пул инвестпроектов
Всемирные игры кочевников: подготовка, программы и ожидания
О здоровье без дыма
Благодать в гармонии с природой
Миграция из Казахстана в Японию
Мелодии родной земли
Гулять так гулять
Ставший уже многовековой традицией праздник Амал мерекесі в этом году был отмечен в Мангистау с небывалым размахом
Стержень социального развития
Он – Творчество, она – Любовь
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Бектенов поздравил казахстанок с Международным женским днем
Кузнечных дел мастерица
Любимая работа про гендер забывает
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Свыше 100 инициатив и предложений
От красивых лозунгов – к конкретным делам
Во имя единства и процветания
Сильная «фишка» Национального курултая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]