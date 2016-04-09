​Отвечает чаяниям землян

Республика Казахстан и ее Лидер Нурсултан Абишевич Назарбаев неизменно демонстрируют приверженность миру и взаимовыгодному сотрудничеству государств. Пользуясь всеобъемлющей поддержкой казахстанцев, наш Президент ведет цивилизованную борьбу за запрещение и уничтожение оружия массового поражения, создание международных диалоговых площадок для решения глобальных и региональных межгосударственных проблем. Достаточно вспомнить добровольный отказ Республики Казахстан от обладания ядерным оружием, закрытие полигонов по испытанию ядерного и бактериологического оружия, предоставление казахстанской площадки для урегулирования различных международных конфликтов.

Обращение Президента к мировому сообществу с новой инициативой – свидетельство того, что сегодня мир не стал устойчивее и безопаснее, чем вчера. Очевидно, что для претворения изложенных в программе инициатив необходима сплоченность всех людей доброй воли. Понимая это, все ученые академии полностью поддерживают инициативы Президента Нурсултана Назарбаева и проводимую им политику.