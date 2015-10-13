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Отвечать требованиям национальной экономики
Адия КЕНЖЕГУЛОВА
Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев во вступительном слове отметил, что государственная налоговая политика является «одним из ключевых инструментов стратегии экономического развития нашей страны». Спикер подчеркнул, что направления совершенствования системы налогообложения в Стратегическом плане развития Казахстана до 2050 года четко определил Глава государства Нурсултан Назарбаев. Планом нации «100 конкретных шагов» предусмотрены такие меры, как оптимизация налоговых режимов и процедур, внедрение всеобщего налогового декларирования доходов и расходов, системы управления рисками, интеграция таможенной и налоговой систем.
В выступлениях участников мероприятия речь шла о различных аспектах модернизации налоговой системы Казахстана. В частности, министр национальной экономики Ерболат Досаев остановился на содержании законопроектов, направленных на совершенствование системы налогообложения в рамках реализации пяти институциональных реформ Главы государства. Предлагаемые меры направлены на сокращение теневой экономики и улучшение администрирования налогов.
О состоянии исполнения государственного бюджета и мерах по реформированию системы налогового и таможенного администрирования проинформировал министр финансов Бахыт Султанов. Рассматриваемые в настоящее время в Парламенте изменения включают расширение круга плательщиков налога на добавленную стоимость, применение электронных документов, упрощение процедур, совершенствование форм контроля.
Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов обратил внимание на необходимость всестороннего и детального анализа принимаемых норм, что позволит повысить инвестиционную привлекательность бизнеса в Казахстане.
Подводя итоги «круглого стола», председатель Комитета по финансам и бюджету Рашит Ахметов отметил актуальность состоявшегося разговора, касающегося реализации Плана нации «100 конкретных шагов», вопросов совершенствования налогового администрирования с целью создания благоприятных условий ведения бизнеса и оптимизации контрольно-профилактических мер.

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