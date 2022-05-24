Отвечая на вызовы времени

Владимир Жумаканов, генерал-лейтенат

Я познакомился с Бауыржаном Ыскаковичем Елубаевым в 1988 году.

...В памяти сохранился солнечный летний день: мы, разговаривая, стоим с ним на улице Виноградова между «старым» и «новым» зданиями КГБ Казахской ССР. Нас ничто не связывало непосредственно по работе. Я оперуполномоченный оперативно-технического отдела, он – уже руководитель самостоятельного подразделения – информационно-аналитического отдела цент­рального аппарата. Не помню, о чем мы говорили, но в сознании отпечаталось то, что мне было интересно с ним общаться.

Потом он уехал в Аркалык формировать новое управление КГБ во вновь созданной Тургайской области. Затем была Караганда. Я продолжал работать в центре, и наши пути особо не пересекались. Но в 2001 году, когда Бауыржан Ыскакович приехал из Атырау на должность заместителя председателя, он стал моим куратором, вернее, куратором департамента антитеррора, которым я тогда руководил.

Значительное время нам пришлось проработать бок о бок. Мы хорошо понимали друг друга. С его стороны никогда не было давления, попыток показать, кто «в доме хозяин». Нам всегда удавалось прийти к консенсусу даже в очень сложных вопросах. Бауыржан Ыскакович реально помогал, организовывал деятельность департамента, и я всегда был ему за это благодарен.

Полагаю, многие еще помнят, насколько в оперативном плане острой была внутриполитическая обстановка в стране в начале 2000-х годов. Ко всему прочему, тогда довольно серьезно стояла проблема религиозного экстремизма. Появлялось понимание того, что уже в обозримом будущем нам предстоит столкнуться с его крайней формой – терроризмом. Баурыжан Ыскакович уделял большое внимание этому аспекту нашей оперативной деятельности.

В 2002 году он руководил впервые проводимыми в Казахстане международными учениями «Юг – Антитеррор». После событий 11 сентября в Нью-Йорке это было более чем актуально. Эмиссары «Аль-Каеды» в то время уже появились в нашей стране.

В 2003 году он уехал в Ташкент в качестве официального представителя КНБ РК в Службе национальной безопасности Узбекистана. Отношения между нашими спецслужбами в тот период я бы не назвал проблемными, но вопросов было много. 30 июля 2004 года трое граждан Казах­стана, завербованных эмиссаром «Аль-Каеды», совершили самоподрывы у зданий посольств Соединенных Штатов и Израиля, а также в приемной Генеральной прокуратуры РУ. Погибли и пострадали люди.

В тесном взаимодействии с СНБ РУ была проведена огромная работа по расследованию этих преступлений, выявлению организаторов и причастных к ним лиц. В результате была раскрыта и обезврежена террористическая группировка, связанная с международной террористической организацией. Бауыржан Ыскакович стал активным связующим звеном в решении многих совместных задач и справился с ними в полном объеме.

В 2005 году он перешел на абсолютно новый для него учас­ток, стал начальником Военного инсти­тута КНБ РК. Полагаю, есть люди, которые лучше меня могут дать оценку его работы в то время. Какое у меня сложилось впечатление о нем, как начальнике Военного института?

Когда он приезжал в Астану, заходил ко мне выпить чашку чая и пообщаться. Я понял, что ему интересно, он не равнодушен к этому делу и работает с полной отдачей. Бауыржан Ыскакович пытался создавать что-то новое, старался развивать институт и сам совершенствоваться в нем.

С удовольствием он говорил и о своей научной работе. В 2009 году, уйдя в отставку, он возглавил Службу безопасности «Казатомпрома». Огромная, сложная и стратегически важная национальная компания. Сейчас мне приходится заниматься подобной работой, поэтому есть представление, насколько это тяжелая и разноплановая нагрузка.

Когда он окончательно в 2016 году ушел в отставку, мы смогли с ним общаться чаще. Встречались и созванивались. Он оставался таким же неравнодушным, как и в годы службы. Бауыржан Ыскакович возглавил деятельность Совета генералов в Нур-Султане.

Как говорят военные, крайняя наша встреча произошла в столице. Мы с удовольствием поговорили, договорились о новой встрече. У него были свои планы на будущее, которым не удалось сбыться...

Проходит время, и, к огромному сожалению, уходят близкие люди, но остается память о них. В моем сознании Бауыржан Ыскакович останется высокопрофессиональным и глубоко порядочным человеком. На его долю выпало множество вызовов самого разного характера, с которыми он справлялся, оставаясь компетентным и точным, способным реализовываться в любом деле.