Отвечая на запросы граждан

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК ориентирован на эффективное решение важных задач как для общества, так и для представителей госструктур. О реализации Послания Главы государства, приоритетных направлениях деятельности КПССУ рассказал его председатель Сабит Нурлыбай.

– Сабит Нурлыбаевич, в Послании Главы государства «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» отмечена необходимость внед­рения концепции «слышащего государства». Расскажите, пожалуйста, об участии в ее эффективной реализации Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

– Указанная стратегическая задача нашла свое отражение в Концепции развития гражданского общества до 2025 года, утвержденной Указом Президента страны в августе 2020 года. Ее ожидаемым результатом является внедрение принципов «слышащего государства» – модели оперативного и эффективного реа­гирования на конструктивные запросы граждан для формирования обратной связи между ними и государственными органами.

Комитетом совместно с Минис­терством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с 1 июля 2021 года по всей стране запущена в работу информационная система е-Otinish. Ее внедрение значительно упростило процедуру подачи обращений.

Например, ранее гражданам для того, чтобы написать жалобу-заявление нужно было прийти в государственный орган, сдать обращение на бумаге и ход рассмотрения своих обращений отслеживать звонками в канцелярию. Сейчас же любой человек, не выходя из дома, с помощью Интернета может обратиться в госорганы районного, областного и республиканского значения. Сократилось и время доставки обращения от двух-трех дней до нескольких минут. А в случае с сельскими жителями, которым ранее приходилось ездить в районные центры или города, чтобы подать обращение в госорган, затрачивая немалые средства на дорогу или почтовые сервисы, экономится не только время, но и деньги.

Также в качестве положительного эффекта от введения е-Otinish можно назвать информативность процесса рассмотрения обращений и внедрение сервиса оценки качества ответов. По обращениям, направляемым через систему или мобильное приложение, информация о статусе поступает в личный кабинет пользователя, а по направляемым через операторов почты – по SMS.

– Кто и как следит за порядком рассмотрения обращений? Какую ответственность несут государственные органы в случае неисполнения или несвоевременного исполнения обращений граждан?

– Комитет является уполномоченным органом в сфере учета обращений граждан и осуществляет контроль за соблюдением порядка их рассмотрения. Кроме того, в рамках имеющихся полномочий, КПССУ обеспечивает защиту прав граждан на ста­диях регистрации и рассмотрения обращений в государственных органах. К примеру, за истекший период текущего года проведено свыше пяти тысяч видов конт­рольно-надзорных мероприятий, выявлено порядка 750 различных нарушений, которые устранены после нашего вмешательства.

– Расскажите о приоритетных направлениях в работе комитета и значимых результатах.

– Защита прав и законных инте­ресов субъектов бизнеса является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. В первую очередь удалось сократить проверки в девять раз – с 246 тысяч в 2012 году до 27 тысяч в 2020-м.

Следует отметить, что действенной мерой для защиты бизнеса от вмешательства в их деятельность госорганов стал трехлетний мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства, объявленный Главой государства. Именно в период моратория в сравнении с 2019 годом наблюдается динамика снижения проверок в отношении субъектов частного предпринимательства на 80%.

К примеру, если в 2019-м было зарегистрировано 128 тысяч проверок, в 2020-м – 27 тысяч, то в 2021-м и за 9 месяцев 2022-го – 32 тысячи и 26 тысяч проверок соответственно. В целом на стадии регистрации за весь пе­риод моратория пресечено более тысячи незаконных проверок в отношении субъектов предпринимательства.

Отмечу, что Главой государства в ходе совещания с субъектами бизнеса 19 мая текущего года в Генеральной прокуратуре поручено обеспечить строжайший контроль за тем, чтобы не допус­тить факты незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов бизнеса. В рамках исполнения указанного поручения 29 сентября под председательством Генпрокурора проведена встреча органов прокуратуры с бизнес-сообществом.

На данном форуме были рассмотрены наиболее чувствительные проблемы предпринимателей. Прежде всего это касается ограждения бизнеса от незаконных проверок и сокращения административных барьеров, пресечения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в уголовную орбиту, а также цифровизации и автоматизации этих сфер. Позитивный отзыв получило указание Генерального прокурора от 2 сентября в адрес органов уголовного преследования, в котором сказано о невозмож­ности назначения проверки без ее регистрации в ЕРДР.

Об эффективном сотрудничестве с органами прокуратуры тогда рассказал бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов. На сегодняшний день комитет совместно НПП «Атамекен» и заинтересованными государственными органами ведут учет уголовных правонарушений в сфере предпринимательства.

Также совместно с государственными органами ведется активная работа по внедрению новой регуляторной политики «регулирования с чистого лис­та», сокращения избыточных требований к бизнесу и автоматизации госконтроля. Реформа предполагает полную автоматизацию системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, исключение человеческого фактора при назначении проверок. С 1 января 2023 года в случае отсутствия собственной информационной системы оценки и управления рисками у контролирующих органов будет установлен минимально допустимый пятипроцентный порог количества субъектов (объектов), подлежащих государственному контролю на основании списка профилактического контроля и надзора.

Комитет контролирует и отслеживает все досудебные расследования, начатые в данной сфере. Сотрудники прокуратуры по всем досудебным расследованиям, зарегистрированным в отношении субъектов предпринимательства, дают правовую оценку обоснованности начала досудебного расследования и оперативно реагируют на нарушения уголовного законодательства.

– Глава государства не раз говорил об актуальности реализации цифровых проектов, о том, что прикладная цифровизация – наша стратегическая задача и государственный приоритет. Комитетом на основе правовой информации созданы цифровые проекты в уголовной, гражданско-правовой и административно-правовой сферах. Давайте поговорим о них подробнее.

– В декабре 2021 года комитетом успешно введены в промышленную эксплуатацию четыре IT-проекта: электронное уголовное дело, единый реестр административных производств (ЕРАП), единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП), аналитический центр (АЦ) гос­программы «Цифровой Казах­стан». Цифровые проекты обеспечивают максимальный охват деятельности правоохранительных и государственных органов, в уголовной и административной сферах, а также в сфере отношений контрольно-надзорных органов и субъектов бизнеса.

Взять, к примеру, электронное уголовное дело. Судопроизводство переведено в электронный формат, что позволяет расследовать дела и рассматривать их в суде через цифровые системы. Благодаря этому обеспечена прозрачность уголовного процесса, есть онлайн-доступ к материалам дел, снижены риски коррупционных проявлений и фальсификации данных, появи­лась возможность получать повестку в суд через SMS.

Цифровизация уголовного процесса позволила решить ряд воп­росов, а также упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов, исключить фальсификацию материалов дела, снизить материальные затраты и нагрузку на следственные и судебные органы. Так, на сегодняшний день свыше 90% уголовных дел расследуется в электронном формате.

Наряду с этим в рамках поручения Главы государства, озву­ченного в ходе Послания, «о необходимости законодательного возложения на прокурора обязанности согласования ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека», комитетом обеспечена техническая реализация по­этапного перехода к полноценной трехзвенной модели уголовного процесса, путем доработки ИС «ЕРДР». Данная работа по мере необходимости идет и в настоя­щее время, с постоянным проведением обучающих занятий.

За девять месяцев этого года подлежало согласованию⁄утверж­дению органами прокуратуры 296 тысяч 191 решение органов уголовного преследования. В свою очередь, комитет продолжает дистанционно осуществлять надзор за достоверностью правовой статистики и обеспечивать объективной правовой информацией уполномоченные государственные органы, а также участников уголовного процесса.

Следующий проект – автоматизация учета административных правонарушений. На сегодняшний день данный учет ведется в электронном формате в информационной системе ЕРАП и составляет порядка 90% электронных адмпротоколов и предписаний.

Благодаря электронному адми­нистративному производству граждане и юридические лица обеспечены возможностью онлайн-оплаты штрафов, сокращено время производства для участников процесса. Одним из популярных сервисов является портал комитета, где граждане проверяют свои штрафы.

Посредством системы ЕРСОП автоматизирован механизм назначения проверок в отношении субъек­тов бизнеса. Система поз­воляет планировать проверки в электронном формате путем отбора недобросовестных предпринимателей без «человеческого фактора». При этом сам предприниматель заранее узнает о назначенных проверках, в случае несогласия может их обжаловать посредством мобильного приложения Qamqor.

Также необходимо отметить, что комитет на этапе регистрации проверок контролирует исполнение Указа Президента «о ведении моратория в стране и ведет учет сведений по проверкам в период моратория». На основании сведений, аккумулируемых в информационных системах комитета, обеспечивается формирование 23 видов статистических аналитических отчетов (в уголовной, гражданской и административной сферах) и ведение 24 специальных учетов (сведения о судимости, увольнения по отрицательным мотивам, не­дееспособность, розыск и другое).

Вся информация в административно-правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой сферах сконцентрирована в единой платформе. Актуальными и достоверными информационно-аналитическими материалами о состоянии борьбы с преступ­ностью, коррупцией, наркоманией, соблюдении законности в стране и другими на постоянной основе обеспечиваются Администрация Президента, Совет безопасности, Парламент, Правительство, правоохранительные, судебные и другие государственные органы республики.

Сегодня правовая информация открыта и доступна и для физических и юридических лиц (к примеру, через «публичный сектор» участники процесса имеют возможность ознакомиться с материалами уголовных и административных дел), таким образом обеспечено формирование обратной связи между гражданами и государственными органами, общественность получила возможность контролировать государственные органы. Полагаю, что имеющиеся результаты подтверждают реализацию концепции «слышащего государства».

Перед нами стоят масштабные задачи, для реализации которых у нас сформирован профессиональный кадровый состав. В заключение хочу поздравить всех казахстанцев с предстоящим национальным праздником – Днем Республики! Желаю всем здо­ровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений!