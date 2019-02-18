​Отвести угрозу подтопления

Судя по обилию снега, выпавшего в нынешнем году, регион ждет непростая весна: риск подтопления населенных пунктов весьма реален.

– Высота снежного покрова по области превышает средние значения в 1,5–3 раза, – отмечает директор филиала РГП «Казгидромет» Нуржан Шияп. – Еще один немаловажный фактор – запасы влаги, которые тоже повышены.

Причем зима еще не закончилась, и вполне вероятны новые снегопады.

По словам руководителя областного департамента по ЧС Жасулана Джумашева, согласно многолетнему мониторингу, в области угрозе паводка подвержены 88 населенных пунктов, где проживают более 36 тыс.человек. На «переднем крае» находится территория Уральс­ка с его сельскими округами, Таскалинского, Казталовского и района «Байтерек».

– В 2019 году на подготовку и предупреждение ЧС в области предусмотрено около 885 миллионов тенге. Ведется работа по приобретению необходимых технических ресурсов, включая прежде всего мотопомпы. Создан запас горюче-смазочных материалов, мешкотары, инертных материалов. В областном бюджете предусмотрены средства на заключение договоров с бригадами взрывников, привлечение вертолета для аэровизуальных обследований, проведение космического мониторинга, – ­сообщил глава областного департамента.

Начиная с ноября вывезено 600 тыс. кубометров снега, что в 8 (!) раз больше, чем в прошлом году. Основной полигон, куда традиционно свозится снег с территории Уральска, уж переполнен и закрыт. Второй полигон тоже наполнился практически под завязку. Городские власти определили еще 3 места для складирования снега, начали заполнять и их.

– В поймах трех рек – Урала, Чагана и Деркула – в зоне возможного подтопления расположены 75 садоводческих товариществ, в которых проживают около 14 тысяч человек, из них почти 5 тысяч – дети. Поэтому первоочередными задачами должна стать организация пунктов временного размещения, решение вопроса обеспечения питанием, предметами первой необходимости, – подчеркнул Жасулан Джумашев. – В городе тоже есть ряд районов, наиболее опасных в плане затопления талыми водами. Очень много снега по-прежнему остается в частных дворах.

В связи с этим главный спасатель предложил провести масштабные субботники с прив­лечением организаций города, молодежи, личного состава ДЧС и полка Национальной гвардии.

Аким Уральска Мурат Мукаев признает, что техники, находящейся на балансе коммунальной службы ТОО «Жайык таза кала», в обязанности которой входят уборка улиц и вывоз снега, недос­таточно, поэтому по поручению акима области к работам дополнительно привлечено 60 единиц техники, в том числе 30 погрузчиков, 30 КамАЗов. Снегоуборочные машины предоставлены крупными транспортными, дорожными и строительными предприятиями региона.