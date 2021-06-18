Ответ чиновников на просьбу о помощи: "Мы, что ли, вашего ребенка инвалидом сделали?"

Новый праздник

В Костанае она уже 7 лет возглавляет отделение реабилитации для детей с неврологическими заболеваниями (ДЦП, аутизм и др.), в открытии которого принимала самое активное участие. К доктору Костенко до сих пор приезжают пациенты из Северо-Казахстанской, Акмолинской и других областей. Несколько лет назад аналогичные центры и отделения стали появляться во всех регионах Казахстана, но пациенты, которые хотя бы раз попадали туда, где трудится команда доктора Костенко, как правило, возвращаются туда вновь. Не только за лечением, но и за атмосферой, праздником. Их у особенных детей не так много в жизни. У большинства диагнозы – на всю жизнь. Реабилитация нужна постоянно – не менее 4 раз в год. Она помогает не сдаться, иногда ставит на ноги в прямом смысле – дает возможность ходить. Но для ребенка, по большей части запертого в небольшом мире, важно не только сделать шаги, важно найти тех, с кем можно поделиться своими переживаниями, страхами и победами.

Поэтому классические реабилитационные услуги – ЛФК, работа с психологом и логопедом, реабилитация на специальных аппаратах и тренажерах – важны. Но еще важнее ощущение команды, дружеского локтя. Вот за этим чудесным ощущением пациенты отделения каждый раз счастливы возвращаться. Особенно те, кто постарше. А еще они точно знают, что Татьяна Вячеславовна обязательно придумает какой-нибудь новый праздник!



Восхищение и уважение

…– Нам очень нужен автобус – везу своих ребят в аквапарк (кинотеатр, на спектакль, в развлекательный комплекс к игровым автоматам).

– У нас есть комната для бытовой терапии, теперь нужна мебель!

– Приходите на наш праздник в японском стиле!

– Можете написать, что нашему кабинету музыкальной терапии нужны инструменты? Может, у кого-то дома есть ненужные?..



Это обычное начало диалогов с Татьяной Вячеславовной. У нее всегда миллион идей – творческих, креативных, необычных. Праздники, тематические вечеринки, бытовая, музыкальная и арт-терапия – все с размахом и масштабом. Ни разу она не попросила для себя. И ни разу не постеснялась обратиться за помощью через СМИ к неравнодушным гражданам, чтобы помочь организовать своим подопечным очередной праздник. С костюмами, с подарками и необычной программой.



Татьяна Костенко говорит, что ей хочется не просто облегчить страдания детей, о которых заботится. Да, среди ее пациентов есть такие, которые впервые заговорили в отделении, сделали первые шаги самостоятельно. Но победа не в этом. Победа – это когда мальчики и девочки, с возрастом все больше осознающие свою отличность от большинства людей, обособленность в той или иной мере от мира, находят друзей. Общаются с ними не только во время реабилитации, но и продолжают общение после.



– Очень переживаю за тех, кому исполнится 18, – говорит доктор. – После этого они уже не смогут приезжать к нам. Смогут ли продолжить общение дальше, сами? Я считаю, что реабилитацию в подобном ключе необходимо продолжать и для взрослых. Умение дружить, взаимодействовать с другими людьми социализирует, помогает легче общаться с миром…



Энтузиазм Татьяны Костенко всегда положительно заряжает собеседника. Слушаешь ее и веришь: она вполне способна добиться и этого для своих детей, которых выпускает в большую жизнь. Потому что уже вдохнула жизнь в отделение, более того – была в той команде, благодаря усилиям которой отделение вообще появилось.



Благотворительность

Татьяне Костенко 56 лет, из которых 30 отдано врачебному делу. После института работала детским хирургом, несколько лет была детским онкологом. К новой сфере и новой деятельности ее привело волонтерство. Уже 9 лет Татьяна Вячеславовна входит в общественный совет костанайского благотворительного проекта «Жизнь на ладони», созданного для того, чтобы собирать деньги детям, нуждающимся в лечении или обследовании, которые невозможно получить в Казахстане бесплатно. Костенко в команде тех, кто принимает детей в проект и рассматривает документы, уточняя диагноз, проверяя легитимность сбора. Иногда ее вопросы не совсем удобны для родителей, но всегда в точку, как и положено врачу. В проект ее тоже пригласили из-за неравнодушия. К идее открытия отделения на базе детской городской больницы привела статистика – в «Жизнь на ладони» постоянно обращались родители детей, которым необходима была реабилитация. Тогда в Казахстане было всего несколько реацентров – в Алматы и Нур-Султане. Бесплатные, но очередь большая. Чтобы не прерывать реабилитацию, родителям детей с ДЦП приходилось за свой счет возить детей в соседние с областью российские города – Екатеринбург, Челябинск. Обращались в проект за помощью, многие неоднократно. Вот и возникла идея ходатайствовать перед властями об открытии отделения.



Дали «добро». Татьяна Вячеславовна к делу приступила со свойственным ей энтузиазмом. Собрала команду (костяк которой с ней и по сей день), вместе с членами проекта нашли спонсоров. Сами расписывали стены отделения, рисовали мультяшных героев. Все для того, чтобы изначально создать атмосферу не больницы, а места, где уютно и хорошо, несмотря на болезнь. Получилось. Отделение реабилитации успешно работало, пока около 2 лет назад не произошла реорганизация и оно не перешло под крыло областной детской больницы. И вот там с руководством не сложились отношения. Татьяну Вячеславовну многие руководители считали «неудобной» – за умение говорить прямо и поднимать проблемы. А здесь неудобна стала из-за излишней активности по привлечению спонсоров, обращения в СМИ. Более того, Татьяна Костенко рассказывает, что после реорганизации финансирование значительно сократилось. Не хватало даже на канцелярию для арт-терапии. Приходилось обращаться к спонсорам, что снова влекло нарекания. Пришлось уйти. Почти всей командой перешли в частную больницу Костаная. Но для пациентов ничего не изменилось. Реабилитация также осталась бесплатной, атмосфера – дружественной и праздничной. Самой Татьяне Костенко пришлось пережить немало неприятных моментов, но в итоге она по-прежнему фонтанирует идеями и придумывает новые праздники.



«Неудобная»

Сейчас она уже несколько месяцев добивается того, чтобы получить финансирование на приобретение препарата Dysport (Диспорт), который уже давно считается эффективным при лечении ДЦП. Он расслабляет мышцы, снимает спастику и дает возможность детям ходить. Несмотря на то что сейчас Костенко работает в частном мед­учреждении, реабилитацию детей финансирует государство. Однако в выделенный объем не входит финансирование ботулинотерапии. Татьяна Вячеславовна несколько лет назад прошла специальное обучение и имеет право заниматься этой терапией. Она постоянно повышает свою квалификацию, на связи с коллегами из других регионов, владеет информацией о ситуации с ботулинотерапией. В Казахстане только крупные города – Алматы, Нур-Султан, Шымкент – имеют дотации на этот вид лечения из республиканского бюджета.



Остальные регионы финансируют местные бюджеты. Но в Костанайской области пока этого добиться не получается, хотя через СМИ она уже поднимала данный вопрос. Сейчас Татьяна Костенко написала уже в ОФМС. Будет продолжать переписку. Ей важно, чтобы их подопечные получали жизненно важные уколы. Многие из них нуждаются. И многие не в силах оплатить самостоятельно. Дорого – один флакон стоит 94 000 тенге. Для курса нужно 1–2 флакона. В год отделению нужно 50 флаконов препарата на сумму 4 700 000 тенге.



Татьяна Вячеславовна верит, что сумеет добиться. Ей неважно, кто считает ее «неудобной». Главное – помочь детям. Она не понаслышке знает о том, как важно облегчить их страдания. И не только потому, что работает в отделении реабилитации. Док­тор Костенко сама много лет была мамой особенного ребенка.



Проводник

Несколько лет назад сына не стало. У него было ДЦП, осложнение после нейроинфекции. Много лет Татьяна Вячеславовна сама делала все возможное, чтобы реабилитировать ребенка. Пришлось это на период, когда рассчитывать можно было только на свои силы. Не к кому было обратиться за помощью. Поэтому сейчас, когда есть возможность помогать таким же мамам, Татья­на Вячеславовна делает все для этого. И не позволяет себе впадать в уныние и опускать руки.



– Вы знаете, когда у меня болел ребенок, столкнулась с тем, что нужен был логопед, – говорит она. – Не могла найти. Обратилась в сферу образования, попросила, чтобы мне помогли. Никогда не забуду фразу, которую получила в ответ: «Мы, что ли, вашего ребенка инвалидом сделали?» А я ведь не обвиняла никого, просто просила помощи. И поэтому сейчас я стараюсь дать эту помощь другим. Да, иногда я резка. Когда мамочки начинают жаловаться на то, что того не хватает, этого нет, напоминаю, что каких-то 15 лет назад в городе даже логопеда не найти было и нужно ценить то, что имеем. Но ведь и сейчас есть много мам, которые не знают, куда обратиться, не знают, что сделать. Поэтому я для них, как проводник, что ли. Хочу, чтобы они не наступали на мои грабли, чтобы им было проще. И хочу, чтобы их дети были счастливыми – насколько это возможно.

