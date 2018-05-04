Ответ Казахстана на глобальные вызовы – отечественные эксперты обсудили повестку АЭФ–2018

Сегодня в Астане на базе Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК состоялся экспертный круглый стол на тему "XI Астанинский экономический форум: глобальные вызовы и Казахстан в XXI веке", передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в работе круглого стола приняли участие представители ведущих отечественных центров изучения трендов экономического развития.
Открывая мероприятие, модератор круглого стола, директор КИСИ при Президенте РК Зарема Шаукенова отметила, что "Казахстан находится в мейнстриме мировых процессов. И сегодня у нас просто нет времени на то, чтобы развиваться и адаптироваться медленно. Поэтому была принята модель ускоряющейся модернизации".
"Глава государства постоянно задает большую повестку, которая должна вывести страну на высокий уровень развития. Поставленная им цель вхождения Казахстана в 30-ку развитых стран мира, пять институциональных реформ, масштабная Модернизация 3.0, новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции, модернизация общественного сознания, социальные инициативы – это ответы Казахстана на глобальные вызовы за счет рывка в инновационном развитии, реализации смелых институциональных реформ и интеграции с миром", – отметила Шаукенова.
С презентацией обновленного формата предстоящего Форума выступил партнер GVA Kazakhstan Булат Столяров. Он подробно рассказал о программе Форума, основных треках, об известных в мировом сообществе гостях и участниках конгресса.
"XI Астанинский экономический форум проходит под эгидой глобальных изменений. Мы, формируя программу Форума, стремимся рассматривать ключевые мегатренды развития планеты сквозь оптику казахстанской действительности, стараемся приземлиться на почву Казахстана и дать ответы на вопросы об уточнении плана развития страны", – сказал Столяров.
При этом Булат Столяров сообщил, что собирать этот конгресс было легко, поскольку Казахстан "звучит" в мире своими идеями, мега-проектами, в числе которых проведение "ЭКСПО-2017", стартующий в этом году Международный финансовый центр "Астана" и так далее.
В ходе "круглого стола" состоялся конструктивный диалог по вопросам технологического обновления и цифровизации, новых парадигм гражданского общества, экономического роста Казахстана, социального измерения будущего "Большой Евразии".
По словам заместителя директора КИСИ при Президенте РК, доктора политических наук Саната Кушкумбаева, Астанинский экономический форум всегда был и остается синхронизирующим инструментом, стремится стать мостом между национальной экономической политикой и глобальной. Политолог убежден, что в этом году финальные дискуссии форума окажут содействие казахстанским экспертам и Правительству в подготовке национальной стратегии развития на 2019–2020 годы.
Как отметила заместитель председателя правления АО "Институт экономических исследований", доктор экономических наук Шахарбану Жакупова, АЭФ стал уникальной площадкой для того, чтобы свериться, в правильном ли направлении мы движемся.
Среди обозначенных в повестке форума глобальных вызовов, спикер особо выделила тренд "Цифровой мир". Все реформы в нашей стране сегодня направлены на то, чтобы в среднесрочной перспективе адаптироваться к этим новым вызовам, считает эксперт.
На вопрос о том, является ли замедление мировой экономики трендом или аномалией постарался ответить в своем выступлении главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов.
"Замедление глобального роста и финансовые кризисы оказывают на Казахстан сильное влияние через изменение конъюнктуры мировых товарных рынков, и этот фактор в период замедления роста и усугубления системных проблем мировой экономики будет усиливать свое воздействие на экономику страны", – считает эксперт.
Продолжая тему директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований", доктор экономических наук Сара Алпысбаева отметила, что замедление роста мировой экономики завершает глобальный суперцикл.
По ее мнению, Казахстан, благодаря своевременно принятым мерам и инициативам Главы государства, успешно преодолел все эти трудности.
"Рост экономики в 2017 году составил 4%, что является хорошим показателем среди постсоветских стран. Чтобы удержаться на плаву, нам необходимо сохранить конкурентоспособность на мировых рынках", – подчеркнула Алпысбаева.
В этом плане она выделила ряд государственных мер, направленных на обеспечение стабильного роста экономики в условиях мировых изменений, среди которых принятие национальной инвестиционной стратегии, Таможенного кодекса ЕАЭС, сокращение издержек бизнеса.
О социокультурных трансформациях в условиях Четвертой промышленной революции шла речь в выступлении руководителя отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК, члена-корреспондента НАН РК, доктора социологических наук, профессора Лязат Нуркатовой.
"Мы предлагаем обсудить вопросы, которые носят острый, актуальный характер. Их решение имеет важное практическое значение для поиска стратегии развития в Казахстане новой индустрии "senior help", повышения качества жизни старшего поколения, развития казахстанского стандарта качества жизни", – отметила спикер.
Заместитель директора Института Евразийской интеграции, доктор политических наук Наталья Калашникова среди 11 треков АЭФ выделила тему "Мир нового человека". На форуме будет представлен серьезный пул спикеров, включая Франсуа Олланда, который возглавляет фонд "Франция преданная" по поддержке инициатив, способствующих укреплению солидарности и созданию связей между гражданами. В этой связи, считает эксперт, Казахстану будет что предложить к обсуждению в плане реализуемых в стране социальных инициатив Главы государства с проекцией их на гражданское общество.
"Астанинский экономический форум – это возможность обменяться теорией и практикой, измерить человеческое участие в глобальных процессах", – сказала Калашникова.
Директор Центра региональных исследований АО "Институт экономических исследований" Кайсар Нигметов остановился в своем выступлении на проблемах агломераций в рамках предлагаемого к обсуждению на АЭФ тренда "Мир городов".
"По прогнозам ООН к 2050 году городское население составит 67%. В Казахстане активно развиваются четыре городские агломерации", – сказал Нигметов.
В этой связи эксперт выразил уверенность в том, что дискуссии на сессии "Мир городов" на АЭФ будут крайне интересными и насыщенными, а МИО обретут неоценимый опыт развития "умных городов".
В ходе дискуссии также выступили директор департамента социологических исследований Института Евразийской интеграции Ботагоз Туреханова по вопросам социального измерения будущего "Большой Евразии" и заместитель руководителя Центра исследований модернизации и интеграционных процессов Института евразийской интеграции Даурен Базаров на тему "ЭКСПО – АЭФ: новые векторы конструирования казахстанской реальности".
Справочно: XI Астанинский экономический форум Global Challenges Summit 2018 состоится в Астане 17-19 мая. Обновленный АЭФ пройдет в Конгресс-центре "Экспо" и Hilton Astana.
Форум ожидает порядка 500 именитых гостей из 24 стран мира. Регистрация для участников открыта на сайте конгресса.
Вместе с тем, сегодня организационный комитет Астанинского экономического форума объявил о конкурсе "Я иду на АЭФ-2018", победители которого получат возможность бесплатного проезда, проживания и участия в Астанинском экономическом форуме.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на официальном сайте форума.