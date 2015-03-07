Ответ на финансовую блокаду По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Таким образом исполком ООП отреагировал на продолжающуюся финансовую блокаду со стороны Израиля. С начала года Иерусалим удерживает средства, которые должна получать администрация автономии. С тех пор палестинские органы недосчитались примерно полумиллиарда евро. В свою очередь финансовая блокада Израиля стала ответом на попытку Палестинской автономии вступить в Международный уголовный суд.

Решение исполкома ООП равноценно прекращению деятельности администрации автономии, руководимой Махмудом Аббасом и созданной как орган самоуправления палестинцев в результате соглашений в Осло в 1994 году.



Древний город сровняли с землей

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) продолжает уничтожение уникальных ценностей древней ближневосточной культуры. Как сообщило на своей странице в Facebook иракское министерство по делам туризма и исторических памятников, очередной жертвой джихадистов стали руины древнего ассирийского города Нимруд, расположенного в 40 км от Мосула на севере Ирака. Бойцы ИГ с помощью тяжелой техники фактически сровняли его с землей.

Нимруд был основан в 1270 году до нашей эры и какое-то время играл роль столицы Ассирии. В XIX и XX веках здесь проводились раскопки, в результате которых удалось обнаружить останки крепости, храмов, обелисков и богато украшенные рельефы. Иракские археологи опасаются, что теперь руины города утеряны навсегда.

В конце февраля в Интернете появилось видео джихадистов, на котором они демонстрировали, как уничтожают ассирийское культурное наследие, хранившееся в музее Мосула на севере Ирака. Для разбивания статуй, многим из которых более двух с половиной тысяч лет, боевики использовали в том числе отбойные молотки.



Служба станет обязательной

Правительство Литвы одобрило законопроект о возврате обязательной военной службы, подготовленный министерством обороны страны. Об этом сообщает Delfi.lt. Предполагается, что призыв восстановят на 5 лет для молодых людей в возрасте 19–26 лет и до 38 лет для выпускников вузов. Теперь обсуждение законопроекта продолжится в парламенте республики.

В случае если закон будет принят, ближайший призыв проведут в августе-сентябре 2015 года. За текущий год планируется призвать около 3,5 тыс. человек. В общей сложности пятилетнее возобновление призыва позволит создать резерв военных кадров в 16–17 тыс. человек. Срок службы для призывников составит до 9 месяцев.

От обязательного военного призыва власти Литвы отказались в 2008 году. 24 февраля президент страны Даля Грибаускайте заявила, что государственный совет республики по обороне принял решение инициировать возврат к нему «в связи с изменением геополитической ситуации».

По предварительным оценкам, возврат к обязательной службе для Литвы только в 2015 году оценивается в 30–35 млн. евро.



Вакцину проверят на людях

Испытание на людях одной из наиболее перспективных вакцин против Эболы начнется 7 марта в Гвинее, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на которое ссылается РИА «Новости».

Речь идет о начале третьей фазы испытаний канадской вакцины VSV-EBOV, основанной на вирусе везикулярного стоматита, в который внедрен ген Эболы. Лекарство разработано учеными из Государственной лаборатории микробиологии Канады, часть прав на него принадлежит американской компании NewLink.

Как ожидается, вакцина будет протестирована по так называемому «кольцевому формату», который использовался в 1970-х годах при лечении оспы. В соответствии с технологией определяется один из уже заболевших, то есть индексный пациент. Всем, кто с ним контактировал, будет предложено сделать прививку новой вакциной.



