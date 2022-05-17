Ответ на главный вопрос

Особенностям освещения подготовки к конституционному референдуму было посвящено очередное заседание Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана.

За «круглым столом» собрались журналисты, блогеры и эксперты медиапространства, чтобы обсудить инструменты, которые позволят донести важность участия во всенародном плебисците до представителей всех информационных аудиторий. А главное – дать четкий и исчерпывающий ответ на вопрос, почему каждому казахстан­цу так важно прийти в день референдума на участки для голосования и выразить свое мнение.

– Долгосрочные реформы, инициированные Главой государства, затрагивают практически все аспекты нашей жизни, а значит, требуют участия каждого. Поэ­тому вполне резонно и важно придать высокую легитимность предстоящей конституционной реформе, – отметил директор РГУ «Қоғамдық келісім» Галымжан Кусмангали.

Клуб журналистов Ассамблеи народа Казахстана существует с 2009 года, а создан он был для консолидации усилий республиканских и региональных СМИ, блогеров и экспертов в процессе развития принципов журналистской этики и ответственности, особенно в вопросах освещения межэтнической тематики. Как подчеркнул директор телеканала Abai TV Азамат Кенесулы, коллег ждет интересная работа. Свободное общение, далекое от формализма, позволит обговорить принципиальные вопросы в освещении подготовки к референдуму и его значимости, наметить определенные направления работы в этом ключе.

– В составе экспертного клуба Sarap ездим по регионам, недавно вот были в Усть-Каменогорске,­ Петропавловске. Эти встречи показывают, что многие казахстанцы до конца не понимают, зачем идти на референдум, что это изменит в их жизни, – отметил политолог Самат Нуртаза. – Можно и не идти, конечно, отвечаю я. Но, учитывая запрос общества на проведение реформ и непростую геополитическую ситуацию, нам нужно продемонстрировать согражданам и всему миру наше единство и сплоченность в принятии важных государственных решений.

Если попытаться найти параллели в международной практике проведения референдумов, то можно заметить определенную тенденцию: практически всегда они направлены на усиление президентской власти. Примером могут служить Турция, Кыргызстан, Российская Федерация. В Казахстане же, наоборот, инициируя проведение референдума, Президент Касым-Жомарт Токаев делегирует часть своих полномочий народу.

Поэтому ответ на вопрос о значимости этого события очень прост: если казахстанцы хотят дальнейшей либерализации, нужно прийти на участки для голосования и выразить свою поддержку конституционным поправкам. Глава государства предоставляет народу выбор: остаться в прежнем Казахстане или разделить с ним полномочия власти. И я думаю, ответ народа должен быть очевидным.

По словам блогера, медиаэкс­перта Амангельды Мамбетали, сегодня в стране сформировалось полиэтническое информационное общество, и информирование различных целевых групп должно основываться на знании инструментариев в этой сфере и мировоззрения тех или иных аудиторий.

– Другими словами, нужно найти подход к каждому, чтобы объяснить суть и важность проводимых реформ. Это сделать непросто, но мы, работники медиапространства, как раз и выступаем тем мостом между властью и обществом, который может помочь в налаживании данной коммуникации, – отметил он. – Демократизация чувствуется во всем, это я могу сказать как блогер, который свободен выражать свое мнение по каждому вопросу, не мучая себя сомнениями самоцензуры. Это и есть одно из главных достижений проводимых в стране реформ, а придать данному процессу еще большую активность может каждый гражданин Казах­стана, приняв участие в референдуме.