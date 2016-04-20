​Ответ на глобальные вызовы

Президент Казахстана – один из выдающихся лидеров современного мира, государственный деятель, прошедший через тернии и трудности в период после «холодной войны» и строительства молодого государства. Он проявил смелость и решительность еще в начале 90-х годов, когда принял решение о закрытии ядерного полигона в Семипалатинске и уничтожении четвертого по масштабам ядерного потенциала в мире. На заключительном саммите в Вашинг­тоне (США), посвященном сокращениям и ограничениям ядерных вооружений, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с новой инициативой – Манифест «Мир. ХХІ век».

Разделяя многие тревожные выводы ученых и исследователей всего мира о том, что нынешняя ситуация в мире, как никогда раньше, угрожает человечеству новой глобальной, при том самой страшной ядерной войной, Президент выступает со своим призывом – Манифестом об установлении принципов Мира и сохранении жизни на Земле. Он предлагает целый ряд решений, в соответствии с которыми должны быть реформированы все мировые институты и организации, и чтобы они не были «инструментами» какого-либо государства, а всего человечества для решения всех глобальных вызовов и угроз, среди которых на первом месте стоит угроза глобальной ядерной, катастрофической войны.

С этим Манифестом должны ознакомиться все политические и государственные лидеры на Земле, а также представители интеллигенции, духовной культуры всех народов.