В мероприятии приняли участие молодые дарования, сумевшие проявить себя на литературном поприще. С ними председатель «Ауыла» обсудил приоритетные направления деятельности партии, основными ценностями которой выступают духовность, патриотизм, равноправие, построение независимого, сильного и процветающего Казахстана.

– Писатели чувствуют пульс общества. Они очень чувствительны и бдительны, если говорить о неравенстве, духовных и нравственных проблемах общества. И в этом смысле современные мастера пера являются сторонниками партии «Ауыл», – отметил А. Бектаев.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Речь в ходе беседы шла также о таком явлении, как глобализация, которая несет как новые вызовы, так и новые возможности.

– Сегодня не только перед государствами, но и цивилизациями стоит важный вопрос: как, будучи открытыми миру, сохранить свой национальный дух, культурно-духовный потенциал и традиции, язык и религию, – подчеркнул А. Бектаев.

Отмечалось также, что молодые писатели, несомненно, принесут своими произведениями большую пользу, если будут держать в поле зрения село, где сохранились истоки народных ценностей.