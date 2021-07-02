Ответ на вызовы
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Адия Кенжегулова
Вице-спикер Сената Аскар Шакиров принял участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в формате видеоконференцсвязи.
В ходе заседания были обсуждены итоги декабрьской сессии Совета коллективной безопасности, обстановка в зоне ответственности организации и ход ратификации международных договоров.
Также депутаты рассмотрели вопросы противодействия угрозам распространения экстремизма и терроризма в зоне ответственности ОДКБ и результаты работы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ на парламентских и президентских выборах, проходивших в текущем году в странах – участницах организации.